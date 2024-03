Poradna: Téměř celý život jsem pracoval a prý nebudu mít důchod

11. března 2024 štítky Penze Poradna čtení na 2 minuty

Radek: Do důchodu mi chybí necelé dva roky, tak jsem se začal zajímat o své důchodové záležitosti. Údajně jsem však neodpracoval potřebný počet let a nesplňuji dobu pojištění. Jak je to možné, když jsem skoro pořád pracoval?