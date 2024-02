Poradna: Dva zkrácené úvazky a důchod

14. února 2024 štítky Penze Poradna čtení na 2 minuty

Ludmila: V posledních čtyřech letech pracuji na dva zkrácené úvazky současně, odpracuji tedy podstatně více hodin, než odpracují zaměstnanci pracující pouze pro jednoho zaměstnavatele na plný úvazek. Jak to budu mít s důchodem, do kterého mám odejít za pět let? Budu alespoň trochu zvýhodněna, když pracuji pro dva zaměstnavatele?