10 tipů na ekonomická předsevzetí do roku 2020

Řada rodinných přání je závislá na finančních možnostech. Cesty ke zlepšení rodinné finanční situace jsou různé, základem však je plán, myšlenka a práce, začátek roku je ideálním začátkem pro finanční růst. Jak na to?

1) Dodržujte finanční plán

Pro každou rodinu je skvělé, když přesně zná své finanční priority (např. lepší bydlení, vysněné auto nebo více času na cestování). K dosažení životních priorit vede nejkratší cesta přes jasné stanovení pořadí jednotlivých finančních cílů a následné přesné dodržování určeného finančního plánu. „Většinou není možné si splnit všechny finanční sny současně, proto vytvoření pořadí důležitosti zrychluje termín splnitelnosti rodinných přání," doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

2) Ať mzda roste rychleji než inflace

Meziroční inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v listopadu činila 2,7 %. Více peněž k dispozici mají tedy pouze občané, jejichž rodinné příjmy rostly rychleji než inflace. Rodiny, které si nechtějí meziročně pohoršit, musí mít každoroční příjmy vyšší než inflaci. „Pro každou rodinu je ideální, když roste rychleji než inflace hodnota rodinného majetku, rodinných investic i pravidelný měsíční příjem, každoročně vyhrávat zápas s inflací však není jednoduché a vyžaduje dlouhodobou finanční péči," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

3) Mějte radost z práce

Zaměstnanci, kteří jsou v práci spokojení, jsou výkonnější, kreativnější, usměvavější a optimističtější. To vše má velmi pozitivní vliv na kvalitu práce. Dobří šéfové si toho samozřejmě všímají a takové zaměstnance pověřují významnějšími a zajímavějšími pracovními úkoly s lepším mzdovým ohodnocením.

4) Rozjeďte vlastní byznys

Někteří zaměstnanci touží po vlastním podnikání. Mají skvělé nápady a touhu uspět. Brzdí je však strach z neúspěchu či obava z opuštění zajetých zaměstnaneckých kolejí. „Začátek nového roku je skvělou příležitostí uskutečnit promyšlený podnikatelský plán, nejdříve je možné začít podnikat při zaměstnání a na hlavní činnost přejít až po zaběhnutí vlastního byznysu, tímto krokem se riziko finančního nezdaru značně snižuje," doporučuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

5) Najděte si další pravidelný příjem

Aktuální situace na trhu práce v Česku je stále velmi příznivá a nezaměstnanosti je nejnižší z členských zemí Evropské unie. Schopní zaměstnanci si mohou ke svému hlavnímu pracovnímu poměru dočasně přivydělat např. na některou z pracovních dohod a zvýšit tak roční rodinný příjem. Získané nové pracovní zkušenosti je následně možné využít při případném hledání nového zaměstnání s vyšší měsíční hrubou mzdou.

6) Neplatťe zbytečně vyšší daně

Daňoví poplatníci nevyužívající všechny daňové slevy, daňové odpočty a legislativní výhody, na které mají nárok, platí bezdůvodně vyšší daně. „Neřešení daňových povinností zbytečně snižuje rodinný disponibilní příjem," sděluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

7) Mějte pod kontrolou i drobné výdaje

Měsíční výdaje za nepromyšlené drobnosti v mnoha rodinách tvoří relativně velkou část celkových měsíčních výdajů. Omezením nákupů hloupostí a nepotřebných věcí se dá ročně ušetřit zajímavá částka. Rozhodně se tedy nevyplácí podceňovat každodenní nákupy.

8) Nečerpejte nepromyšlené úvěry

Přestože je v některých případech velmi lákavé kupovat věci na dluh, tak z dlouhodobého hlediska může být nepromyšlený úvěr začátkem finančních problémů. „Ne každý úvěr je špatný, vždy záleží na konkrétní situaci, ale úvěr by se měl vyřizovat vždy po zralé úvaze," upřesňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

9) Maximalizujte spoření na penzi

Důchod by měl být odměnou za celoživotní dřinu. K aktivní penzi jsou však potřeba i vlastní úspory, a to zejména pro lidi, kteří mají do důchodu 15 a více let, neboť úroveň státního důchodu bude muset v budoucnu klesat. „Spoření na penzi je dlouhodobou záležitostí a není nutností pouze pro lidi v předdůchodovém věku, ale už i třicátníků, kteří mohou začít i s nižšími částkami a postupně je zvyšovat," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

10) Nepodceňujte pojistnou ochranu

Kvalitní pojistné smlouvy přináší pocit jistoty, že rodina v případě nepříznivé situace na majetku a zdraví nebude bez finančních prostředků. Některé rodiny však pojistnou ochranu podceňují.

