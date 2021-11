Jak vydělat či neprodělat na zvednutí sazeb ČNB?

Konec levných peněz

Období, kdy koruna byla levná, pomalu končí. Hned na začátku si ujasněme, že nejhorší věc, kterou by ČNB mohla udělat, je znovu sazby snižovat na začátku roku, kdyby podlehla politickému tlaku nové vlády. To by vytvořilo značně nestabilní prostředí. Nestabilita by byla horší než vyšší úrokové sazby. Prozatím se rada ČNB tváří odhodlaně a je připravena sazby zvyšovat.

Z teoretického pohledu sazba 2,75 % je nízká. O to, jak mít nastavenou úrokovou sazbu, se vedou dlouhé debaty mezi specialisty na monetární politiku. Bez toho, abychom se snažili najít ideální sazbu, tak odborníci považují za důležité dva parametry: inflaci a růst HDP. Inflace má dosáhnout 7 % a růst HDP v roce 2022 by měl být 4,2 %. Z toho vyplývá, že ČNB může teoreticky ospravedlnit další růst sazeb. To je první věc, kterou by si měl investor uvědomit.

Otázka načasování

Jednou z největších překážek úspěchu na burze nebo obecně při investování je načasování, tzn. vstup anebo výstup z dané pozice. Týká se prakticky všeho, od nákupu akcií, dluhopisů, kryptoměn, zlata až po nákup nemovitostí anebo pozemků. Otázku, kdy se projeví zvýšení sazeb v reálné ekonomice, je velmi těžké zodpovědět. Sama ČNB uvádí, že dopad zvýšení sazeb se může projevit až v ročním horizontu. Zvýšení sazeb má mnoho následků, ale tyto následky se neprojevují stejně, záleží na mnoha faktorech, například jak rychle a o kolik budou banky zvedat úroky na spotřebních a hypotečních úvěrech a kdy se zvednou úroky na spořících a termínovaných vkladech.

Kurz koruny

První signálem, že ekonomika reaguje na zvýšení sazeb, by mělo být posilování koruny vůči euru. Od prvního zvýšení sazeb koruna posílila o 0,3 až 0,4 halířů oproti euru. ECB stejně jako FED zvedat nulové úrokové sazby nehodlají. Prvním termínem zvednutí sazeb by měl být až rok 2023. Pokud se americká inflace utrhne z řetězu, je pravděpodobné, že FED bude donucen zvýšit sazby rychleji. Ale nepředbíhejme, načasování je důležité. Kurz koruny by měl klesnout pod 25 korun za euro.

Kurz koruny je důležitý pro investory, kteří nakupují zahraniční akcie nebo hledají diverzifikaci portfolia ve zlatě a stříbře. Silnější koruna nás potěší při nákupu aktiva. Při prodeji je to přesně naopak, čím slabší koruna, tím budeme mít větší zisk. Pokud chceme zahraniční akcie kupovat, není kam spěchat, můžeme si počkat, až koruna dojde pod hranici 25 korun. Pokud naopak již máme zahraniční akcie, tak je možná lepší je prodat teď a následně počkat, až kurz sestoupí, a znovu je nakoupit.

Sledováním kurzu koruny můžeme vidět, jak moc opatření ČNB fungují. Zároveň nám tento kurz ukazuje, jak velký prostor je pro úpravu sazeb. Pokud by kurz koruny neposiloval a vrátil se na úroveň 25,5 a výš, ČNB by mohla znovu zvýšit sazby bez toho, aby to ohrozilo exportní politiku české ekonomiky.

Nemovitosti

Zvýšené sazby automatický znamenají vyšší úroky na hypotékách. Skokový růst cen nemovitostí značně zvyšuje celkovou hypotéku. Prakticky to znamená, že třípokojový byt v Praze se stane nedostupný i pro lidi s nadprůměrným příjmem. Za této situace by měly ceny nemovitostí začít pomalu klesat. Tento pokles však nebude rovnoměrný po celé republice. Strach z inflace, který se ukázal jako oprávněný, hnal prakticky všechny nemovitosti a pozemky nahoru. Lidé se nedívali na cenu. Jediné, co je zajímalo, bylo uchránit své peníze před inflací. Kupovalo se prakticky všechno. Tato doba končí. Znovu se bude hledět na atraktivitu lokality.

V prvním pololetí se můžeme dočkat zastavení ceny růstu nemovitostí, ale trh zejména v Praze a v Brně bude velmi dynamický. Zájemců o koupi je dost. Jiná situace může nastat v regionálních městech, kde ceny jsou tak vysoko, že jednoduše nikdo nedostane hypotéku, a prodávající tak budou muset ze svých požadavků slevit.

Opravdový předěl začne za půl roku, kdy se uvidí, jestli lidé, kteří mají fixaci na jeden rok, budou schopni své hypotéky splácet. Faktury za elektřinu a plyn od dodavatelů poslední instance můžou celou krizi urychlit. Pokud se na trhu začnou objevovat byty od lidí, kteří je museli prodat, může to znamenat změnu tendence na trhu s nemovitostmi.

Ctnost opatrnosti

Zvýšením sazeb se otevřela nová kapitola v české měnové politice. Obecně by mělo platit, že odteď se vyplatí spořit než žít na dluh. Tato změna mentality bude mít dlouhodobé následky a může dojít i k velkým turbulencím, které smetou i ostřílené investory. Právě začínající investor by měl být ostražitý a velmi opatrný. Neustále by měl mít na paměti, že do investic se mají vkládat jen peníze, které si může dovolit ztratit anebo je nebude dlouho potřebovat. Pokud právě plánujete pustit se do světa investic, tento průvodce investováním tento průvodce investováním vám může být na vaší cestě nápomocen.

