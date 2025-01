Poradna: Zajímavá pracovní nabídka v předčasném důchodu

Lucie: Odešla jsem do předčasného důchodu, už jsem si však stihla odpočinout a teď jsem navíc dostala zajímavou pracovní nabídku. Teď mě mrzí, že jsem odešla do předčasného důchodu. Vím, že v předčasném důchodu mohu pracovat pouze na dohodu. Nebo je nějaká možnost, jak bych mohla pracovat na normální pracovní smlouvu?

Na úvod je nutno říci, že předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění, jestliže chtějí pobírat předčasný důchod na účet.

Které příjmy mohou mít předčasní důchodci bez omezení?

Na doplnění uvádím, že z pasivních příjmů se sociální pojištěn neplatí, takže ohledně příjmů z kapitálového majetku, z nájmu nebo z ostatních zdanitelných příjmů nejsou předčasní důchodci nijak limitováni.

Omezení pouze při současném pobírání předčasného důchodu

To zjednodušeně řečeno znamená, že až do dosažení řádného důchodového věku nemohou předčasní důchodci pracovat na klasickou pracovní smlouvu, a to ani na zkrácený úvazek, pokud chtějí inkasovat předčasný důchod. Bez pobírání předčasného důchodu na účet je samozřejmě možné pracovat na běžnou pracovní smlouvu

Současný příjem předčasného důchodu a příjmy

Předčasní důchodci, kteří chtějí současně pobírat na svůj účet předčasný důchod a příjem ze zaměstnání, tak v praxi mohou pracovat na pracovní dohody s hrubou odměnou do limitu. Na základě zaměstnání na dohodu o provedení práce je možné mít v roce 2025 hrubou měsíční odměnou 11499 Kč a méně a na základě dohody o pracovní činnosti 4499 kč a méně. Pracující předčasní důchodci mají nárok na slevu na poplatníka, stejně jako ostatní zaměstnanci, takže při výpočtu čisté odměny uplatňují slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč.

Když předčasný důchodce dosáhne řádného důchodového věku

Odchod do předčasného důchodu však neznamená, že v žádném případě nelze opětovně začít pracovat na klasickou pracovní smlouvu. Předčasní důchodci, kteří již dosáhli řádného důchodového věku, nejsou ve výdělečné činnosti nijak omezeni a mohou pracovat na klasickou pracovní smlouvu a k tomu pobírat na účet starobní důchod. Veškerá omezení pro předčasné důchodce (i ohledně valorizace) platí do dosažení řádného důchodového věku, následně jsou na tom předčasní důchodci stejně jako řádní starobní důchodci.

Pozastavení výplaty předčasného důchodu

Předčasní důchodci, kteří ještě nedosáhli řádného důchodového věku, mohou přijmout pracovní nabídku na klasickou pracovní smlouvu, ale musí počítat s tím, že během výkonu takového zaměstnání jim nenáleží výplata předčasného důchodu. Budou pobírat pouze předčasný důchod.

Pracovat můžete v každém případě

Z výše uvedeného vyplývá, že můžete přijmout pracovní nabídku na pracovní smlouvu, a to i na dobu neurčitou a na plný úvazek. Pokud jste od odchodu do předčasného důchodu nedosáhla řádného důchodového věku, tak Vám během zaměstnání nebude náležet výplata předčasného důchodu, ale pouze mzda ze zaměstnání. Výplata důchodu by se Vám obnovila po skončení takového zaměstnání nebo po dosažení řádného důchodového věku.

Kdy budete pobírat důchod a mzdu současně?

Jestliže jste již v mezidobí od přiznání předčasného důchodu dosáhla řádného důchodového věku, tak pro Vás již neplatí žádné omezující podmínky a můžete bez obav pracovat na pracovní smlouvu a pobírat k tomu Váš starobní důchod.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu 2025

Petr Gola