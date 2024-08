Poradna: Jak mi práce zvýší důchod?

Jaroslav: Jsem už v důchodu a přes rok si ještě přivydělávám. Údajně mám z důvodu práce nárok na zvýšení důchodu. Můžete mi vysvětlit, jak to je a jak mám postupovat a o kolik se mi přibližně důchod zvýší?

Nárok na zvýšení starobního důchodu mají penzisté, kteří v řádném důchodovém věku vykonávají výdělečnou činnost, ze které odvádí sociální pojištění, přičemž takovou výdělečnou činností získají dobu pojištění alespoň v rozsahu 360 kalendářních dní. Zaměstnanci tedy musí odpracovat alespoň 360 kalendářních dní. Ke zvýšení starobního důchodu přitom dojde na základě podané žádosti příjemce starobního důchodu.

Předčasní důchodci si důchod nezvýší

V dotazu neuvádíte, zdali jste odešel do řádného či předčasného důchodu. Pokud jste odešel do předčasného důchodu, tak na zvýšení starobního důchodu nemáte nárok, neboť předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění.

Dohoda o provedení práce s odměnou 10 000 Kč a méně

V praxi si tedy předčasní důchodci nejčastěji přivydělávají na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10000 Kč a méně, ze které se neplatí sociální pojištění. Práce na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou do limitu tedy není důvodem pro zvýšení důchodu.

Příjem nad limit v předčasném důchodu

Na doplnění uvádím, že předčasní důchodci se mohou nechat zaměstnat na klasickou pracovní smlouvu, ale po dobu výkonu takového zaměstnání, ze kterého odvádí sociální pojištění, nemají nárok na výplatu předčasného důchodu. Nelze současně pobírat předčasný důchod na účet a k tomu mít mzdu ze zaměstnání, ze které se platí sociální pojištění.

Obnovení výplaty důchodu

Výplata částky důchodu se obnoví až po ukončení takové výdělečné činnosti nebo až po dosažení řádného důchodového věku. V případě zaměstnání, ze kterého se odvádí sociální pojištění, se následně po skončení zaměstnání upraví měsíční částka důchodu (sníží se krácení za předčasnost).

Zkrácený úvazek nevadí

Pokud jste již v řádném důchodovém věku a pracujete na plný úvazek nebo i částečný úvazek na klasickou pracovní smlouvu, potom máte při odpracovaní potřebného minimálního počtu dní nárok na zvýšení důchodu. Sociální pojištění se odvádí ze zaměstnání na pracovní smlouvu vždy, i ze zkráceného úvazku. Výše hrubé mzdy přitom není rozhodující, i při práci za minimální mzdu vzniká nárok na zvýšení důchodu.

Jak se starobní důchod zvyšuje?

Z důvodu výkonu výdělečné činnosti zakládající účast na sociálním pojištění v řádném důchodu se Vám po podané žádosti zvýší měsíční částka starobního důchodu o 0,4 % výpočtového základu. Zvýšení tedy závisí na Vašem výpočtovém základu a není jednotné. Občanům s vyšším důchodem se v korunovém vyjádření zvýší částka důchodu více.

Průměrná částka zvýšení důchodu

V průměru se tak zvýšení starobního důchodu za každých odpracovaných 360 kalendářních dní pohybuje od 80 Kč do 130 Kč. Zvýšení měsíční částky starobního důchodu je tak pro většinu příjemců starobního důchodu nižší, než by očekávali.

Důchodové záležitosti si vyřizujete Vy a nikoliv zaměstnavatel

Na doplnění uvádím, že veškeré důchodové záležitosti si vyřizuje přímo žadatel o starobní důchod nebo příjemce starobního důchodu. Zaměstnavatel za své zaměstnance důchodové záležitosti přímo nevyřizuje.

Petr Gola