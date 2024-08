Poradna: Nižší doba pojištění a dřívější odchod do důchodu

Blanka: Chci odejít co nejdříve do předčasného důchodu. Bohužel jsem si přepočítala dobu pojištění a v prosinci budu mít necelých 39 let. Jak mám postupovat, abych dostala důchod a mohla co nejdříve přestat pracovat?

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Druhou základní podmínkou je získání minimální doby pojištění, která se od října zvyšuje z 35 let na 40 let. Bez získání alespoň minimální doby pojištění nelze do předčasného důchodu odejít. U řádného starobního důchodu činí minimální doba pojištění stále 35 let, na rozdíl od předčasného důchodu se od října nezvyšuje.

Hodnocení doby pojištění

Do doby pojištění pro důchodové účely se započítávají nejenom období, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek, péče o dítě do 4 let věku. Problém s dobou pojištění mají zejména občané s delší evidencí na úřadu práce bez nároku na podporu v nezaměstnanosti, protože zápočet tohoto období je značně omezen.

Jaké máte možnosti?

Neznám detailně Váš průběh pojištění, takže Vám nejsem schopen říci, z jakého důvodu máte dobu pojištění necelých 39 let. V některých případech může být řešením dopojištění doby pojištění formou dobrovolného důchodového pojištění. Zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je však legislativou omezena, záleží právě na konkrétním průběhu pojištění. Jednou z možností je dopojištění evidence na úřadu práce, která se již nezapočítává jako náhradní doba pojištění.

Přepočet doby pojištění

Rozhodně Vám doporučuji ještě jednou zkontrolovat Váš průběh pojištění, zdali jsou v evidenci ČSSZ všechna období správně. Jestli máte např. započítána všechny náhradní doby pojištění (např. veškeré studium, péči o děti…). V případě objevení nějakých nesrovnalostí je nutné vše „vydokladovat“.

Pozdější odchod do předčasného důchodu

V případě, že jste skutečně získala dobu pojištění v rozsahu necelých 39 let a doplacení pojištění formou dobrovolného důchodového pojištění nepřichází u Vás do úvahu, ať už z finančních důvodů nebo nesplnění podmínek pro využití této legislativní možnosti, tak budete moci do předčasného důchodu odejít nejdříve v době, kdy získáte dobu pojištění v rozsahu 40 let. Na doplnění uvádím, že krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Zkrácený úvazek se rovněž počítá

Do doby pojištění se započítává v plném rozsahu i práce na zkrácený úvazek, neboť ze zkráceného úvazku se vždy odvádí sociální pojištění. V případě, že Vás práce již vyčerpává, tak právě přechod na zkrácený úvazek by mohl být ve Vašem případě řešením, jak získat potřebnou minimální dobu pojištění pro možnost odchodu do předčasného důchodu. Práce na dohodu o provedení práce se do doby pojištění započítává pouze, když je hrubá měsíční odměna 10001 Kč a více.

Odchod do řádného důchodu

Jestliže si nebudete moci zvýšit dobu pojištění, potom budete muset počkat až do dosažení řádného důchodového věku, neboť pro přiznání řádného starobního důchodu stačí získání doby pojištění alespoň v rozsahu 35 let, což již dle zaslaných údajů splňujete. Při špatné finanční situaci si budete moci požádat o sociální dávky (např. příspěvek na bydlení).

Petr Gola