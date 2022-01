Spoření pro děti: Jaké jsou výhody a rizika jednotlivých produktů

V obecné rovině se finanční produkty pro zajištění ratolestí dají rozdělit na klasické spoření a investování. Každý z produktů má svoje plusy i mínusy a také pracuje s jiným časovým horizontem.

Ujasněte si, co od spoření pro děti chcete

Předtím, než začnete někam pravidelně posílat peníze, byste měli vědět, jaká jsou vaše očekávání. Zjistěte, jestli jste spíše konzervativní, a chcete jenom spořit, anebo toužíte po vyšším výnosu a jste ochotni podstoupit i s tím spojená rizika.

Jaká bude délka spoření?

Přemýšlejte, jestli má být spoření limitováno časem, či nikoliv. Na trhu se můžete zavázat na například na 6 či 18 roků, ale i na 60 let. Nebo se nezavazovat vůbec – zkrátka posílat peníze, kdy a kolik se vám zachce. To jde například u spořicích účtů.

Jaké jsou vstupní poplatky?

Nejčastěji platíte za správu účtu na měsíční bázi. U klasických spořicích účtů většina bank žádné poplatky neúčtuje. U podílových fondů se obvykle poplatky počítají z % investované částky.

Jaké je zhodnocení? Respektive jak je vysoký roční úrok?

Některé produkty vám dají přesné číslo – obvykle ty konzervativnější. Jinde si budete muset vystačit s odhadem vývoje. To je zkrátka nejistota investování.

Jaká je garance úroku?

I zde platí to samé, u konzervativnějších finančních produktů jsou úroky garantované (obvykle po nějakou naspořenou sumu, anebo po dobu fixace úroku). Jinde vám nikdo nic negarantuje a může se stát, že v konečném důsledku budete mít peněz méně. Anebo i několikanásobně více.

Jaká je likvidita?

Když už se rozhodnete peníze vybrat dřív, máte pro to obyčejně pádný důvod. U některých finančních produktů může ale transfer peněz trvat i několik dnů. Informujte se proto raději předem.

Účtují se poplatky za předčasný výběr?

Každý finanční poradce vám řekne, že peníze se dají vybrat kdykoliv i při různé časové vázanosti. Obvykle vám ale už nezmíní, že si za to příslušná finanční společnost nechá zaplatit někdy i dost mastný poplatek, případně přijdete o úroky. Z tohoto pohledu je dobrou volbou klasický „spořák“. U většiny bank na peníze opravdu dosáhnete hned. Úroky na spořicích účtech jsou ale v porovnání s jinými produkty nižší, i když postupně (v lednu 2022) rostou.

Můžeme počítat se státní podporou?

Stát přilepšuje u stavebního a důchodového spoření.

Chcete peníze jenom neutratit a někam je odkládat, mít je stále po ruce, anebo je co nejlépe zhodnotit? Zkrátka je nutné si uvědomit, co od spoření (nejen) pro děti očekáváte. A pak se rozhodnout mezi nabízenými produkty.

Naspořené peníze můžou potomkovi pomoci třeba ke studiu v zahraničí nebo k prvnímu vlastnímu bydlení.

Spořicí účty

Patří mezi velice oblíbené produkty. Na spořicí účet si pravidelně odkládá peníze 66 % Čechů a nejčastěji je to částka v rozmezí od 700 do 1000 korun měsíčně. V čem tkví jejich oblíbenost? Velkou výhodou spořicího účtu je, že máte peníze neustále po ruce a obnosy můžete vkládat nepravidelně a v různých částkách. U většiny bank za založení a vedení takového účtu ani nic neplatíte.

Rozhodně se vyplatí spořicí účty s pěkným ročním úrokem, bez poplatků a zbytečných podmínek. Jejich nevýhodou je, že v době vysoké inflace ztrácejí peníze na spořicím účtu hodnotu – úrok obvykle nebývá tak vysoký jako inflace. Stále jsou na tom ale lépe než peníze schované kdesi pod matrací, anebo na běžném účtu, kde je úrok minimální nebo dokonce žádný.

Stavební spoření

Patří dlouhodobě k jedné z nejoblíbenějších forem spoření, a to nejen pro děti. Stavební spoření má dnes každý třetí Čech. Možná i proto, že se vám díky němu otevírá alternativní cesta k financování bydlení namísto klasické hypotéky, kterou nabízí právě úvěr ze stavebního spoření. Z dat stavebních spořitelen vyplývá, že obyvatelé České republiky mají ve svých vkladech uloženo kolem 350 miliard korun.

Při stavebním spoření počítejte s delší dobou spoření – minimálně 6 let. Pokud budete spořit takto dlouho, můžete počítat i se státní podporou, která činí 10 % z naspořené roční částky, maximálně však 2000 korun za každý rok.

U tohoto druhu spoření je dobré podívat se taky na poplatky – za založení a vedení účtu. A pokud si peníze vyberte dříve než po 6 letech, přijdete o veškerou státní podporu.

Investovat do podílového fondu může znamenat vysoké zhodnocení, zároveň se ale vystavujete riziku, že nakonec nevyděláte nic. Anebo naopak.

Doplňkové penzijní připojištění

I tento druh spoření podporuje stát, při měsíčním vkladu 1000 korun přispěje 230 Kč. Maximální výše státního příspěvku je pak 2760 Kč ročně.

Ano, penzijní pojištění je možné sjednat už i dítěti. Vyplatit si ho pak může ve svých 60 letech, nebo si může (jako dárek) k 18. narozeninám vybrat třetinu úspor. Například na řidičák. Pokud spoření ukončíte předčasně, přijdete o všechny státní příspěvky. Typický příklad spořicího produktu s opravdu dlouhým časovým horizontem.

Vkladní knížky

Jejich původ sahá do Rakouska-Uherska a pořád existují, i když se o nich moc nemluví. Na trhu je dokonce několik variant. Například: vkladní knížka s výpovědní lhůtou, bez ní, vkladní knížka výherní nebo vykladní knížka dětská. Obvykle má vyšší úročení nebo bonusové částky při dosažení určitého věku dítěte.

K vkladní knížce se automaticky vytvoří i účet, kam se budou peníze ukládat. Kromě online účtu banka povede i písemnou formou knížky, kde bude bankéř zapisovat vklady i úroky. Není asi překvapením, že tento způsob vyhledávají například prarodiče, kterým virtuální peníze nestačí.

Termínové vklady

Tento způsob spoření je velice podobný spořicímu účtu, ale… Předem se zavážete, jak dlouho na peníze nesáhnete. Odměnou za čekání má být vyšší zúročení, i to ale už častokrát neplatí. Pokud byste si chtěli peníze vzít dříve, o zúročení přijdete.

U krátkodobých termínovaných vkladů se úroková sazba pohybuje pod 1 %. Ty nejvýhodnější krátkodobé termínované vklady slibují zhodnocení okolo 2 až 4 % (leden 2022).

Podílové fondy a investiční portfolia

Jsou velice „in“, ale je tu opět to ALE. Nikdo vám negarantuje žádný výnos. Takže můžete v konečném důsledku vybrat méně peněz, než jste do produktu vložil.

Na druhou stranu se i přes toto riziko těší velké oblibě, zejména pro možné vyšší výnosy v delším časovém horizontu. I zde si můžete vybírat obyčejně mezi 3 variantami:

Konzervativní fondy : Jejich cílem je vydělat alespoň tolik, aby peníze neztrácely na hodnotě kvůli inflaci.

: Jejich cílem je vydělat alespoň tolik, aby peníze neztrácely na hodnotě kvůli inflaci. Vyvážené fondy : Menší výnos do 5 % s menším rizikem ztrát vložených peněz.

: Menší výnos do 5 % s menším rizikem ztrát vložených peněz. Dynamické fondy: Nejvyšší možné zhodnocení za cenu nejvyššího rizika.

„Před narozením prvního syna jsme s manželem zašli k finančnímu poradci. Na základě dotazníku, který měl zjistit, jaký typ investorů jsme, nám vybral vyvážený podílový fond. Spoříme už sedmým rokem, a nakonec v něm máme o něco víc peněz, než jsme tam i s poplatky vložili.“ Jana, dvě děti 4 a 6 let

Myšlenka fondů je zajímavá, buďte ale obezřetní u poplatků, které bývají vysoké. Dobře si přečtěte i podmínky – kdy a jakým způsobem si můžete nechat peníze předčasně vyplatit.

Na trhu se objevují i produkty, které si neříkají fondy, ale investiční portfolia. Ty investují pasivně do světových indexů. Některé z nich nabízejí i portfolia pro děti, tedy obdobu investičního účtu.

„Syn má dětský účet na investičním portfoliu. Dáváme mu tam pravidelný měsíční příspěvek a vysvětlujeme čas od času, jak to funguje a proč. Časem si tam bude moct přidávat sám část kapesného. V 18 letech dostane účet volně k dispozici.“ Michala, matka 8letého syna

Výhodou těchto účtů je, že na ně může vkládat peníze celá rodina, i prarodiče a učí děti jisté vyšší finanční gramotnosti. Nevýhoda je pořád ta stejná – to, že v konečném součtu vyděláte, vám nikdo negarantuje.

Že na spoření nemáte prostředky? Začněte v malém. Myslete na to, že každá koruna, kterou ušetříte, za to stojí. Určitě vám také pomůže vést si rodinný rozpočet, který vám hned řekne, na co máte, místo toho, abyste se pak divili, kam se zase ty peníze rozkutálely.

