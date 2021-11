Kryptoměny jsou stále běžnější součástí investičních portfolií

Jak je to vlastně s inflací?

Inflace je v médiích často prezentována jako „zdražování“, tedy růst cenové hladiny. Na problém se dá však dívat i z druhé strany, tedy jako na pokles kupní síly národní měny. Tedy tak, že zboží a služby mají stále stejnou hodnotu, klesá ale hodnota peněz a na koupi stejného produktu najednou peněz potřebujete více.

Investujte do aktiv, které inflaci nepodléhají

Z toho plyne, že jednou z cest, jak inflaci překonat, je směnit peníze za jiná aktiva, která hodnotu neztrácejí. Může jít o klasická investiční aktiva, jako jsou nemovitosti. Dlouhodobě osvědčenou volbou jsou i akcie nebo komodity, případně tzv. podílové fondy spravované zkušenými analytiky – do podílových fondů můžete dnes již poměrně jednoduše investovat například prostřednictvím své banky, stále více z nich v ČR tento produkt nabízí.

Velký rozmach zažívají v posledních letech i kryptoměny. Ty jsou na rozdíl od tradičních měn často koncipované jako deflační – to znamená, že jich existuje omezené množství. Jde o jeden z důvodů, proč jejich hodnota rychle roste a představují tak skvělý nástroj pro boj s inflací. Jednou z variant, jak kryptoměny koupit, je kryptoměnová směnárna Coinmate, která umožňuje platbu v českých korunách.

Skvělou investiční příležitostí ale mohou být i netradiční sběratelské předměty – umělecká díla, historické automobily, sběratelské mince, kartičky, poštovní známky či digitální sběratelské předměty (tzv. NFT) apod.

Jak nastavit investiční portfolio?

Cílem každého investora je při co nejnižším riziku dosáhnout co možná nejvyššího zhodnocení. Obecně platí, že mladší lidé si mohou dovolit akceptovat vyšší riziko, a tedy potenciálně více zhodnotit svůj majetek. Starší lidé by zase neměli riskovat před důchodem ztrátu svých celoživotních úspor a vhodnou volbou tak budou spíše konzervativní produkty.

Na nejkonzervativnějším produktu s určitou mírou zhodnocení úspor – spořicím účtu – si nechte finance, které vám pokryjí pravidelné životní výdaje na 3 až 6 měsíců. Tyto prostředky jsou nezbytnou jistotou v případě nenadálých výdajů nebo v případě výpadku příjmů.

Největší část svého majetku byste měli uložit do podílových fondů a aktiv na regulovaných finančních trzích. Riziko ztráty financí je při znalosti problematiky přijatelné a investování vám pomůže ochránit majetek před inflací, můžete jej dokonce často i při započtení inflace o několik procent zhodnotit.

Do alternativních způsobů, které byly v článku zmíněny, pak investujte jen v případě, že máte nadprůměrnou znalost odvětví. Vždy by mělo jít o menší část vašeho majetku, u které vám případná ztráta prostředků nezpůsobí tísnivou finanční situaci.

