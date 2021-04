Jak na pohodlný a trendy home office?

Základem je pohodlná židle

Několika hodinová práce za stolem si vyžádá svou daň ve formě bolavých kloubů a páteře. Když chcete svému tělu ulevit, vybírejte si pohodlné ortopedické židle. Takové, které poskytnou jednotlivým částem těla potřebnou oporu.

Skvělou alternativou je gymnastický míč. Není ovšem vhodný na pravidelné používání. Můžete si na něm chvíli posedět, ale po krátkém čase se vraťte zpět na židli.

Praktický stůl

Kromě židle budete do pracovny potřebovat praktický psací stůl. Ten by měl mít alespoň jednu nebo dvě větší zásuvky. Poskytnou vám prostor na skladování všech dokumentů, papírů nebo elektroniky.

Velikost stolu se odvíjí od vašich potřeb. Když na něm budete mít stolní počítač, měl by být větší. Monitor, klávesnice a myš zabírají hodně místa. Naopak, když máte jenom notebook, nebo menší elektroniku, vystačíte si i s menším modelem.

Někteří při práci rádi stojí nebo se hýbou. V takovém případě sáhněte po multifunkčním polohovacím stole. Jeho výhodou je, že u něj můžete i sedět. Když se chcete postavit, jednoduše ho pomocí elektronického ovládání zvyšte dle potřeby.

Příjemné barvy

Pracovna by měla být nabarvená svěžími a příjemnými barvami. Vhodná je bílá, pastelová růžová, světle modrá nebo světle zelená. Tyto odstíny zlepšují náladu a pozitivně ovlivňují psychiku.

Bíle odstíny doplňte metalickými jako je zlatá a stříbrná. Když máte rádi černou, hnědou nebo tmavě modrou, do pracovny ji přineste ve formě menších doplňků.

Dostatek světla

Na to, aby se vám dobře pracovalo, potřebujete dostatek světla. Pracovna by měla mít jedno velké okno, případně více malých.

Milovníky práce ve večerných hodinách zachrání lampy. Hlavním osvětlením je centrální světlo. To může být ve formě pěkného lustru. Dále vám nesmí chybět doplňkové osvětlení. Stolní lampa na stole a jedna stojící, například v koutě.

Rada odborníka

Práce z domu může být někdy náročná. Proto byste si ji měly ulehčit různými doplňky a pomůckami. K nim patří diáře, zápisníky a papíry. Když žijete s vícerými členy rodiny, skvěle pomůžou sluchátka na potlačení okolního ruchu.

Minimalismus podpoří soustředění

Jistě to znáte. Máte práci, která si vyžaduje maximální soustředění, ale vy stále přemýšlíte nad něčím jiným. Pomoct může hudba, meditace nebo odstranění všech nadbytečných věcí.

Minimalismus podporuje soustředění. V místnosti se tak nachází jenom věci potřebné na to, co děláte.

Čistotu a pořádek udržujte i na stole. Papíry, zápisník nebo jinou elektroniku vložte do zásuvek nebo skříněk. Z psacího stole dejte pryč všechny věci, které tam nepatří.

Obklopte se tím, co máte rádi

Pracovna by měla být místností, do které rádi chodíte. Zařiďte si jí proto doplňky dle vašeho vkusu. Sáhněte po stylových obrazech, vázách, lampách nebo svíčkách či rostlinách. Některé doplňky mohou mít praktické funkce, jako například organizéry a boxy. Jsou pěkné a přitom poskytují úložný prostor.

Rada odborníka

Skvělým praktickým doplňkem na zdi jsou nástěnky. Můžete si na ně připnout vše co potřebujete. Od fotografií s rodinou a přáteli až k poznámkám nebo připomínkám.

Vytvořte si své vysněné místo

Při zařizování domácí pracovny nechte pracovat svou fantazii naplno. Vybírejte si do ní vše, co potřebujete a po čem toužíte. Je to místo, v kterém budete dlouhé hodiny. Musíte se v něm cítit příjemně a pohodlně.

Nezapomínejte přitom na ekologický přístup, na který se klade v současnosti stále větší důraz. Eco-friendly kancelář můžete mít velmi jednoduše i u vás doma.

