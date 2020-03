Na co si dát pozor při koupi a.s.

Přemýšlíte o pořízení akciové společnosti, ale odrazují vás vysoké vstupní náklady spojené se skládáním předepsaného základního kapitálu? Řešením může být koupě ready-made a.s. Má ale tento postup nějaká úskalí? Na to se podíváme v následujícím textu.

Akciová společnost patří spolu se společností s ručením omezeným mezi tzv. kapitálové společnosti, které ze zákona vytváří základní kapitál. Zatímco pro s.r.o. stanovuje zákon dolní hranici už na 1,- Kč na každý vklad, na akciovou společnost klade nároky mnohem vyšší, když vklady jednotlivých akcionářů musí v souhrnu činit alespoň 2.000.000,- Kč. Již tento rozdíl napovídá, že akciová společnost je už od počátku předurčena k většímu byznysu a působí výrazně důvěryhodněji i na budoucí obchodní partnery, neboť investovat do společnosti hned při jejím vzniku takový obnos si nemůže dovolit každý. Pořízením ready made a. s. ale tuto podmínku elegantně „obejdete“.

Zákon totiž splacení základního kapitálu směřuje ke vzniku společnosti, neboť účinnost založení a možnost zápisu do obchodního rejstříku podmiňuje splacením alespoň 30 % z celkové hodnoty upsaných akcií na zvláštní účet společnosti. Zbytek je každý akcionář povinen doplatit do jednoho roku od vzniku společnosti. Je-li vklad jednou splacen a tato skutečnost zapsána do obchodního rejstříku, je splacen navždy, zatímco finanční prostředky nejsou ve společnosti nijak vázány a společnost s nimi může libovolně naložit. U ready made a.s. je tak třeba si pohlídat, zda byl základní kapitál splacen, což ale jednoduše zjistíte z obchodního rejstříku a u většiny nabízených společností to bývá obvyklý standard.

Dále je třeba dát si pozor na to, aby byla ready made společnost tzv. čistá, tedy bez závazků vůči třetím subjektům. Většina zájemců upřednostní také společnost kompletně bez historie, tzn. takovou, která nikdy nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost. Ze zkušenosti můžeme jedině doporučit obrátit se některého z renomovaných poskytovatelů ready made společností, kde budete mít jistotu bezproblémového vyřízení transakce a vyhnete se vytáčkám a skrytým poplatkům. Kromě podpisu převodních smluv zajistí také změny v obchodním rejstříku nebo vyřízení živnostenského oprávnění a vy se tak vyhnete chození po úřadech a stání ve frontách. U zkušených zprostředkovatelů vám zpravidla nabídnou také související služby jako virtuální sídlo, přeposílku pošty nebo právní či účetní poradenství, které vám vaše podnikání dále usnadní.

