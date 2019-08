Půjčka online jde v duchu moderních trendů, je vyřešená za pár minut

Dnes už nemusíte na nic čekat. Přes internet se dá vyřídit, kromě jiného, také krátkodobý úvěr.

zdroj: pixabay.com

Život v jednadvacátém století je hodně rychlý, ale pokrok, jakého naše civilizace dosáhla, také spoustu věcí usnadňuje. Řeč může být samozřejmě i o nebankovních půjčkách, které jsou poměrně oblíbeným produktem nejen v době, když se nedostává peněz do další výplaty nebo na dveře zaklepou nenadálé výdaje. Předností je zde samozřejmě hlavně rychlost, protože peníze se mohou objevit na účtu už třeba čtvrthodiny poté, co proběhlo schválení samotné žádosti. Jistou daní jsou pak vyšší úroky než u klasických spotřebitelských úvěrů, kde by ovšem vyjednávání trvalo o poznání déle.

Počítač, mobil a tablet, vyberte si zařízení podle svého

Sjednání krátkodobých půjček je velmi snadné. Dokonce tak, že jej zvládnete vyřídit klidně i z tabletu, nemusíte nutně sedět u stolního PC nebo podstupovat třeba půlhodinový telefonát na konkrétní infolinku. Žádost bude zpracována prakticky obratem, půjčka online může být kompletně vyřízena už třeba za patnáct minut. Trendy jsou jasné, v posledních letech se svět zrychluje, dnešní půjčka si žádá jen krátké formuláře, smlouvy, které se vejdou zpravidla na jednu stránku a také minimum osobních údajů. Což samozřejmě zájemce hodně potěší, protože ne každý je ochoten kvůli sjednávání menší půjčky prokazovat bonitu jinak než například dokladem o trvalém příjmu.

Výhod je hned několik, například bezúčelový charakter

Bez vysvětlování, dokládání faktur, prostě na cokoliv, co zrovna klient potřebuje. Otázky stranou a víc klidu v duši, přesně tak se cítí lidé, kteří si sjednali krátkodobou nebankovní půjčku. Administrativa zeštíhluje, což bezesporu potěší všechny okolo. Stejně jako půjčka zdarma, díky níž může nový klient získat peníze, aniž by platil úroky – stačí vlastně jediné, všechno splatit do předem dohodnutého termínu. Žádné prověřování ani další podmínky. Vlastně, co je třeba obecně kvůli nebankovní půjčce splnit?

Plnoletost. Ze zákona je nutné, aby vám bylo nejméně osmnáct. Někteří poskytovatelé chtějí i vyšší věk, to je na trhu k vidění jen vzácně. Pod 18 let si prostě nepůjčíte touto formou nikde.

Bankovní účet v české bance. Když už ne přímo na jméno žadatele, tak je nutností, aby měl žadatel minimálně dispoziční právo. Teprve po ověření je možné uskutečnit celou transakci.

Trvalý příjem, respektive doklad o něm. Živnostníci si připraví poslední daňové přiznání, zaměstnanci zase výpis z účtu za poslední čtvrtletí. A penzisté? Výměra důchodu postačí.

Prověřte si také poskytovatele, což samozřejmě lze snadno udělat i přes internet. Důvěra se pojí s jistotou, to je jasný předpoklad, kdykoliv jde o finanční záležitosti. Zjistěte si, s kým máte tu čest, prohlédněte si reference a ohlasy z dřívějška. Licence ČNB je jistotou transparentního jednání, pročtěte si i podmínky, za kterých lze půjčka případně prodloužit – obvykle to je možné, ale jen za určitý poplatek. V každém případě však snadno, bez telefonátů a například i osobních návštěv poboček.

Půjčte si jen tolik, kolik zvládnete splácet

A pozor, důležité varování na závěr! Půjčka je sice dobrým partnerem do nepohody, ale pokud nad vámi získá moc, směřujete přímo do tenat takzvané dluhové pasti. Z té se můžete dostávat třeba i celé roky, takže je lepší, když přijmete preventivní opatření – každou půjčku si tedy pečlivě promyslíte a vezmete si na pomoc i rodinu. Rychlá půjčka je sice řešení, ale samozřejmě jen a pouze tehdy, když opravdu víte, do čeho přesně jdete. Jako i jindy v životě, protože neuvážené rozhodnutí může stát mnohé. Raději se proto poraďte v rodinném kruhu, možná zjistíte, že tak vysokou půjčku, jak jste mínili prve, vůbec nepotřebujete a bude stačit o něco méně.

