Investoři a důchod

Do výpočtové formule státního starobního důchodu vstupují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Jak řešit období, kdy není z příjmu placeno sociální pojištění?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech a průměrné mzdě za odpracované roky, přičemž se hodnotí pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění od roku 1986.

Náhradní doby pojištění

Do doby pojištění vstupují i období, kdy není z příjmu odváděno sociální pojištění, jestliže se dané období hodnotí jako náhradní doba pojištění. Mezi náhradní doby pojištění dle zákona o důchodovém pojištění přitom patří např. i péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu v zákonném rozsahu, studium před rokem 2010.

Dobu pojištění zvyšují příjmy ze zaměstnání a podnikání

Klasickým důchodovým obdobím jsou dny, týdny, měsíce a roky výkonu závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti. Občané pouze s pasivními příjmy si dobu pojištění nezvyšují, neboť z příjmů dle § 8, § 9 a § 10 zákona o dani z příjmu se sociální pojištění neplatí.

Průměrná důchodová mzda

Pasivní příjmy dle § 8 (kapitálové příjmy), dle § 9 (příjmy z nájmu) a dle § 10 (ostatní zdanitelné příjmy) do výpočtové formule starobního důchodu vůbec nevstupují. I velmi nadstandardní pasivní příjmy, ze kterých je placena vysoká daň z příjmu, tedy nemají žádný vliv na výši státního důchodu. Důchodově rozhodující jsou pouze příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti, ze kterých se následně vypočítá osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky.

Alespoň zkrácený úvazek

S ohledem na budoucí výpočet státního starobního důchodu je pro investory vhodné mít alespoň příjem ze zkráceného úvazku, ze kterého se vždy odvádí sociální pojištění. Práce na zkrácený úvazek tak zvyšuje dobu pojištění pro důchodové účely a současně se daný příjem hodnotí při výpočtu osobního vyměřovacího základu (průměrné mzdy za odpracované roky).

Důchodově je zkrácený úvazek výhodnější než podnikání

Práce na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou ve výši 15000 Kč přitom odpovídá hrubému zisku za rok 2023 ve výši 360000 Kč. Podnikatel s hrubým ziskem (příjmem poníženým o související výdaje) ve výši 360000 Kč je na tom pro výpočet starobního důchodu stejně jako zaměstnanec pracující na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 15000 Kč. Z tohoto důvodu je pro investory důchodově výhodnější zkrácený úvazek než podnikání.

Dobrovolné důchodové pojištění

Investoři, kteří nemají žádný rozhodný příjem ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti, a nemají vyřešen svůj pojistný vztah u ČSSZ by si měli platit dobrovolné důchodové pojištění. Vyplnění přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění je jednoduchou záležitostí. V roce 2024 činí minimální měsíční platba na dobrovolném důchodovém pojištění 3078 Kč. Pro přiznání starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Bez získání minimální doby pojištění nemůže být starobní důchod vůbec přiznán. Dobrovolné důchodové pojištění je tedy řešením, jak splnit alespoň minimální dobu pojištění. Zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je však legislativou omezena, proto je potřeba podat přihlášku včas.

Petr Gola