Poradna: Jak nejrychleji ukončit smlouvu na dobu určitou?

Pavla: Pracovní smlouvu mám do konce roku, zaměstnavatel mi tehdy nabídl pouze dobu určitou. Nyní mám lepší pracovní nabídku. Jak mám co nejrychleji ve stávající práci skončit?

I pracovní smlouvu na dobu určitou můžete ukončit výpovědí. V případě, že sama podáte výpověď, potom Vám poběží dvouměsíční výpovědní lhůta, která začne běžet od prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení zaměstnavateli. V případě podání výpovědi ještě v srpnu by tedy běžela výpovědní lhůta v září a v říjnu. Jestliže byste neučila žádné kroky, potom by Vám pracovní poměr trval do konce roku a následně by skončil uplynutím času.

Rychlejší možnost? Vzájemná dohoda

Vzájemnou dohodou se zaměstnavatelem můžete ukončit pracovní poměr ihned. S dohodou o ukončení pracovního poměru by však musel souhlasit i zaměstnavatel. Dohoda je, na rozdíl od výpovědi, dvoustranný právní akt.

Jestliže tedy máte možnost nastoupit do nového zaměstnání co nejdříve, tak je vhodné se se zaměstnavatelem domluvit. V těchto případech bude úspěšnost Vašeho jednání se zaměstnavatelem záviset na tom, jaké jste měla se zaměstnavatelem vztahy, vytíženost Vaší pracovní pozice a dalších okolnostech.

Petr Gola