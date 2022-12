Co určuje cenu pojištění domácnosti a na co se vlastně vztahuje? Pojďte si v tom udělat jasno

Náš domov je místem, kde můžete vypnout a cítíme se v něm v klidu a bezpečně. Proto bychom ho měli chránit jak nejlépe umíme. A právě v tom nám pomůže správné pojištění domácnosti. Spousta lidí ale pořád neví, na co se vlastně tahle pojistka vztahuje, ani co určuje její cenu. Chcete v tom mít jasno? Čtěte dále.

Co je vlastně pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti si můžete sjednat jen v případě, že vlastníte byt nebo dům, protože tahle pojistka slouží třeba na opravu střechy nebo oken. Omyl. Co obsahuje pojištění domácnosti? Veškeré hmotné vybavení, které doma máte. Tedy na věci, které byste mohli dát do krabic, na korbu auta a odvézt pryč. Tím pádem tuhle pojistku můžete uzavřít i v případě, že bydlíte “jen” v nájmu, a pokud chcete chránit i své zdi, stropy, střechu a další stavební součásti, budete si muset sjednat pojištění nemovitosti. Ale neodbíhejme od tématu. Co tedy do pojištění domácnosti spadá:

nábytek

elektronika a domácí spotřebiče

koberce

oblečení a věci osobní potřeby

knížky

sportovní vybavení

šperky, cennosti a umělecká díla

Spornou položkou někdy bývá kuchyňská linka a vestavěné spotřebiče, proto si před podpisem smlouvy zjistěte, jak k nim daná pojišťovna přistupuje, abyste v případě pojistné události nebyli překvapeni.

Pro jaká rizika vás pojištění domácnosti ochrání

Základní pojistky vás budou chránit před živelnými škodami jako je požár, výbuch, přímý úder blesku, vichřice nebo krupobití. Jsou ale i další rizika, na která byste rozhodně neměli zapomínat. Tím nejčastějším v Česku bývá vodovodní škoda, ve velkých městech se pak často setkáte s krádeží, loupeží a vandalismem. Přesné zajištění byste tedy měli přizpůsobit i tomu, kde se právě vaše domácnost nachází.

Co ovlivňuje cenu pojištění domácnosti

Chtěli byste vědět kolik stojí pojištění domácnosti? Pak je třeba se blíže podívat přímo na tu vaši. Na cenu pojištění domácnosti má totiž vliv:

lokalita (město bývá dražší než vesnice)

velikost domácnosti (plošná výměra)

vybavení domácnosti (čím dražší vybavení, tím vyšší pojistné limity a tím pádem i celková částka)

pojištěná rizika

zajištění domácnosti (bezpečnostní zámky, kamery, chytré senzory apod.)

Pokud chcete vědět, na kolik vyjde pojištění domácnosti právě vás, stačí použít online kalkulačku. Do ní zadáte všechny určující údaje o vašem domově a během chvíle uvidíte přehledně srovnané nabídky hned od několika pojišťoven, a to včetně výše pojistného. Jednotlivé produkty si samozřejmě můžete upravovat podle libosti – nastavit pojistné limity, zvolit si úroveň asistenčních služeb, zvolit odpovídající pojistná rizika atd. Během chvíle pak uvidíte cenu pojištění domácnosti a “vítězný” produkt si také přes kalkulačku hned sjednat. Do e-mailu vám pak přijdou všechny důležité dokumenty včetně smlouvy i pojistných podmínek, přičemž pojistka začíná platit ve chvíli, kdy ji uhradíte. Snadné, co říkáte?

Komerční sdělení