Ceny elektřiny jsou extrémní a mají stále vzrůstající tendenci. Co s tím?

19. července 2022 Komerční sdělení

Elektřina a plyn jsou hojně diskutovanými tématy v novinách i televizi. Neustálé zdražování dělá vrásky každému. Zejména nás děsí fakt, že nevíme, kam až se mohou ceny vyšplhat. Proč došlo k takovému zdražování a jak je to s neustále stoupající cenou energií? Co vedlo k jejich prudkému nárůstu a co můžeme očekávat v budoucnu?