Hlavní e-commerce skokani roku 2020 a výhled do budoucna

Rok 2020 v číslech

Podle průzkumu ČSÚ minulý rok na internetu nakupovalo o 15 % více Čechů než v roce 2019, kdy nákupy online řešilo 39 % české populace. V roce 2020 na nákupy online přešlo 54 % Čechů. Navzdory tomuto strmému nárůstu se však v nákupech na internetu řadíme pod průměr EU. Mezi nejsilnější evropské e-commerce trhy patřilo v roce 2020 Německo s obratem až 88 miliard eur (oproti 70 miliardám v roce 2019).

Obrat e‑commerce v ČR v roce 2020 vzrostl podle průzkumu Asociace pro elektronickou komerci (APEK) oproti minulému roku o 196 mld. Kč, což činí meziroční nárůst o 26 %.

Jak vyplývá z analýzy české e‑commerce scény realizované společností Heureka.cz, pandemie koronaviru změnila také chování českých zákazníků v online prostoru – od odklonu od dobírek k rozmanitým možnostem online plateb až po jasně sledovatelný trend vyšší důvěry k zavedeným a velkým e-shopům. Kompletní zmrazení retailu mělo za následek masivní nárůst e-shopů, které sloužily jako prodejní kanál kamenných prodejen. Dle výše zmíněné analýzy je aktuálně na českém trhu celkem 49500 e‑shopů. Skokanem roku byl dle analýzy segment knihy, filmy a hry (+ 47 %), jídlo (+ 45 %) a sport (+ 43 %).

Lockdown otevřel netušené možnosti ve světě online prodejů a změnil zákaznické chování

České e-shopy se však na tato čísla nedostaly zadarmo. Zvládnout logistický nápor spojený s enormním nárůstem poptávky nebyl žádný med. Ale tvrdá práce přinesla své ovoce. České e‑shopy se dokázaly nečekanému nárůstu poptávek bleskurychle přizpůsobit a nápor zvládnout se ctí. Většina z provozovatelů e-shopů si uvědomovala, že tento moment je klíčový – pokud zákazník, který doposud online nákupů tak frekventovaně nebo vůbec nevyužíval, nyní získá pozitivní zkušenost, bude nakupovat online i nadále.

Ve druhé vlně všichni, kdo do té doby měli pouze kamenné provozy, pochopili, že kdo není na internetu, jako by nebyl. Se zavřením kamenných obchodů se urychlil i přesun zákazníků na způsob nakupování online. Změnilo se také zákaznické chování. Dříve většina respondentů v anketách uváděla, že je u online nákupů nejvíce odrazuje, že zboží nemohou vidět, osahat, vyzkoušet. To už je minulostí. S větší orientací v online prostředí se také mění nebo lépe řečeno zvyšují požadavky zákazníka. A to především na rychlost dodání, způsoby platby nebo doručení.

Skokani roku: Online se kupovalo vše

Masivní nárůst zaznamenal segment jídla a potravin, který meziročně vzrostl o 47 %. Lidé v důsledku lockdownu také hledali cesty, jak se zabavit, nápady na domácí aktivity a to, jak trávit čas doma. Online prodeje proto rostly i v oblastech jako filmy, prodej knih, her, rozvoz jídla, vaření, sport nebo vybavení pro dům a zahradu. V kurzu bylo také oblečení, luxusní zboží, šperky či parfémy. Absolutním hitem prvního lockdownu byly domácí pekárny.

foto: depositphotos

Dezinfekce, úklid, ochranné pomůcky

Největším skokanem roku byly dezinfekce, rukavice, teploměry nebo čisticí a dezinfekční prostředky do domácnosti. Vyhledávačům potom vévodily roušky, později respirátory či domácí testy na covid-19. Oproti minulosti začali lidé na internetu nakupovat zboží denní spotřeby jako jídlo, drogistické zboží nebo léky. Tento trend bude pravděpodobně na vzestupu – obzvlášť nakupování jídla je online velice pohodlné.

Online potraviny

Potravinové e-shopy v minulosti vykazovaly oproti ostatním silným hráčům v e-commerce znatelně menší obraty – řadily se proto na okraj české e-commerce scény. Tomuto statutu ale definitivně odzvonilo s příchodem roku 2020 a covidu-19. I proto se řadí mezi největší skokany loňského roku – nárůst poptávky byl opravdu markantní. Nutno však říci, že prvotní extrémní nápor potravinové e-shopy zastihl naprosto nepřipravené a přes veškeré snahy v průběhu prvních týdnů nápor objednávek nezvládaly – především z hlediska logistiky. A není se čemu divit.

Obrat společnosti Rohlík.cz Tomáše Čupra letos vzrostl o více než sto procent. Tržby Rohlíku se aktuálně pohybují kolem 8 mld. Kč – pro představu: to je téměř polovina tržeb jednoho z velkých kamenných hráčů – Globusu – nebo šestina obratu gigantů, jakým je například Tesco.

Košík.cz vykázal oproti roku 2019 také dvojnásobný růst. Zaměřil se i na strategii – rozšířil seznam lokalit, kam je možné jídlo objednat, a o třetinu zvýšil počet dodavatelů. Navázal také strategické partnerství s Kauflandem, pro který pod svou záštitou rozváží.

Velké kamenné potravinové řetězce nezůstaly (úplně) pozadu. Na internetu zavedly službu, díky které můžete jídlo nakoupit online a vyzvednout ho na prodejně. Tuto službu nabízejí Globus, Makro nebo COOP.

Rozvoz hotových jídel

Restauracím nezbylo nic jiného než přesunout prodeje do online prostředí. Díky tomu extrémně vzrostl počet zaregistrovaných restaurací, zvýšila se nabídka a s tím i počet objednávek. Jednička na českém trhu Damejidlo.cz tak vloni registrovala růst objednávek o desítky procent, podobně společnost Wolt.

Ne všem hráčům na trhu online prodeje potravin se však v loňském roce dařilo. V květnu skončil Uber Eats.

Méně známý, ale výrazný hráč je logistický startup DoDo. Tato společnost koncem roku 2019 kompletně přebrala rozvoz potravin pro iTesco a aktuálně se jí velmi daří.

Logistika a doručovací služby

Dalším skokanem je (logicky) logistika. Každý z přepravců vykazuje nejméně dvouciferné nárůsty. Jednoznačně vede skupina Packeta, která je provozovatelem známé české služby Zásilkovna. Ta v listopadu zveřejnila meziroční nárůst obratu o více než 120 %, její obrat činil téměř 1,45 miliardy korun.

Za popularitou a úspěchem Zásilkovny stojí chování zákazníků – Češi stále ještě preferují osobní vyzvednutí v kamenné prodejně. Díky tomu zaznamenal nárůst i byznys zaměřený na výdejní boxy – příkladem skokana v této oblasti je integrační startup Balíkobot, který se soustředí na pokročilou integraci boxů různých provozovatelů a výrobců. Vlastní výdejní boxy již má i Pilulka.cz nebo právě zmíněná Zásilkovna.

Skokanem roku je i Alza

Extrémní nárůst se však netýká pouze startupů a menších e-shopů. Strmý nárůst zaznamenala i Alza – tento fakt je dokladem toho, že pro zákazníky hraje velkou roli důvěra k zavedené značce. Alza.cz v roce 2020 rostla dvakrát rychleji než v roce předchozím – zaznamenala tak růst zrychlený o 50 %. V zahraničí se jednalo o větší extrémy – na některých trzích se obrat Alzy zvýšil i o více než 90 %.

E-commerce pro letošní rok očima expertů: Udržet strmý růst bude extrémně těžké, spíše nemožné

Podle Tomáše Bravermana z Heureka.cz byl rok 2020 z pohledu e-commerce opravdovým extrémem. „Online hráči měli štěstí, že jim koronakrize hrála do karet. Nikdo neví, co se bude dít letos, ale nedá se předpokládat, že tento trend bude udržitelný – ba spíše naopak,“ uvádí a dodává domněnku, že lidé budou do budoucna spíše šetřit a každý výdaj zvažovat.

Jan Vetyška z Asociace pro elektronickou komerci (APEK) komentoval predikci vývoje českého e-commerce následovně: „Očekáváme, že rok 2021 přinese české e‑commerce další úspěchy, přestože zachování tempa růstu bude velmi obtížné. Věříme, že pozitivní zkušenost s online nakupováním z loňského roku bude pro další vývoj klíčová a zákazníci budou e‑shopy nadále hojně využívat.“

Co tedy dělat, abyste i v roce 2021 uspěli? Přečtěte si pár tipů:

Soustřeďte se na zlepšení logistiky a procesů s ní spojených. Věnujte se zákaznickému servisu. Se zákazníky komunikujte, nastavte jednoduché a transparentní procesy spojené s vratkami, nainstalujte na svůj web chatbota, buďte zákazníkům k dispozici, pružně odpovídejte na jejich dotazy a obratem řešte jejich problémy. Rozšiřte způsob platby a dopravy – zákazníci si zvykli mít na výběr. Pokud je to možné, přidejte možnost osobního vyzvednutí v kamenném obchodě či boxu a možnost dobírky. Posilujte důvěryhodnost své značky – komunikujte, investujte do marketingu, buďte na internetu vidět.

