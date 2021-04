Jídelní a PC stoly – dva nejpoptávanější druhy nábytku během pandemie

Není tedy divu, že se právě jídelní a PC stoly umísťují v žebříčcích prodejnosti na nejvyšších místech (společnost jim dělají také postele a kancelářské židle). Také si plánujete jeden z těchto stolů pořídit? Poradíme vám, jak nesáhnout vedle při výběru a co by tito šikovní pomocníci do domácnosti měli mít.

Jídelna jako místo pro setkávání celé rodiny

Dbejte na to, aby se v tomto prostoru sedělo pohodlně všem členům rodiny. Dobře vybrané jídelní stoly tak musí poskytovat dokonalý komfort jak starším členům domácnosti, tak i těm nejmenším. A co tedy při jejich výběru vzít v potaz? Kritérií je celá řada, my vám proto představíme ta nejdůležitější.

foto: shutterstock.com, ilustrační fotografie

Zaměřte se na vhodné rozměry

Výška je u všech doporučení stejná – 72 až 78 cm je optimální poměr, díky němuž se pod deskou stolu bez potíží schovají nohy všech členů rodiny. A jak je to s jeho šířkou? Jestliže nebude stůl přiražen ke zdi (a proti sobě tak budou sedět dva členové rodiny), pohybuje se její minimum okolo 80 cm.

A jako poslední přichází na řadu délka. Ta se samozřejmě řídí počtem lidí, kteří budou stůl používat. Aby byl zajištěn maximální komfort stravování, je minimum prostoru pro jednoho člověka u stolu 55x40 cm, ještě lépe však 60x52 cm. Tyto rozměry jednoduše vynásobte počtem osob (a vezměte v potaz i velikost místnosti).

Podívejte se na příklady doporučených rozměrů:

čtvercový stůl pro dvě osoby – 80 × 80 cm,

obdélníkový stůl pro čtyři osoby – 120 × 80 cm,

kruhový stůl pro tři osoby – 95 cm (průměr stolové desky).

A nezapomeňte ani na design. Ten by samozřejmě měl ladit s dosavadním vybavením místnosti – a to buď barvou, materiálem nebo celkovým provedením a koncepcí. Myslete také na to, že kruhové stoly jsou velmi náročné na okolní prostor. Používejte je proto spíše pro zařízení větších jídelních koutů nebo jídelen.

Výběr stolu pro domácí kancelář je o něco složitější

Ovšem zatímco u jídelního stolu trávíme jen malou část dne, PC stoly mají problém přesně opačný. Často u nich vysedáváme mnohem déle, než by bylo tzv. zdrávo. Aby však šlo o příjemně prosezený čas, položte si před koupí stolu několik důležitých otázek.

Kdo bude nábytek užívat? Dospělý, dítě, student – či se u něj budou lidé střídat?

Jaké bude jeho nejčastější užití?

Kolik máte doma volného místa?

Jak vypadá interiér kolem stolu?

Teprve ve chvíli, kdy si na všechny otázky poctivě odpovíte, můžete přistoupit ke konkrétnímu výběru.

foto: shutterstock.com, ilustrační fotografie

Jak na výšku pracovní desky

Velmi záleží na tom, kdo bude stůl používat. Předpokládejme však, že jde o PC stůl určený pro dospělou osobu. V takovém případě je doporučená výška desky stolu mezi 70–80 cm. Vše se odvíjí od výšky člověka. Měříte-li 160-170 cm, pak si vybírejte stoly s výškou 65 cm. Pro osoby s rozměry 170-185 cm se hodí výška 65-75 cm, pro ty ještě vyšší pak 75-80 cm.

Rozměry přizpůsobte komfortu práce

I když mnohdy nemáme na tento nábytek doma dostatek místa, existuje určité minimum, pod které bychom zkrátka jít neměli. Například monitor musí být od našich očí vzdálen alespoň 60 cm, minimální hloubka desky stolu je tedy 70 cm. U délky pak počítejte s minimem 100 cm, aby se vám na ni pohodlně vešla klávesnice a další nezbytnosti.

Ovšem čím větší stůl, tím vyšší cena. Pokud chcete ušetřit, projděte si aktuální letáky a najděte ty nejvýhodnější slevové akce.

