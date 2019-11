Mince či bankovky jsou lákavější investicí než zlato, zhodnotí se rychleji

Rychlé zhodnocení nabízí také například svatováclavské dukáty ražené za První republiky. Atraktivními se staly v poslední době také pamětní 0€ bankovky. Letos jich bylo vydáno sedm, jedna například v den 80. narozenin Karla Gotta. Extrémně zajímavé jsou pak dle údajů největšího českého online tržiště Aukro zejména bankovky ČSR.

„Cena svatováclavských dukátů v posledních letech vzrostla poměrně dramaticky. Několik let zpátky se běžnější ročníky prodávaly za polovinu současné ceny. Nyní je to v závislosti na stavu mezi devíti a třinácti tisíci korunami za kus,“ uvedl Pavel Krejčíř z Aukra. Jeho slova potvrzuje i analytik Czech Fund Lukáš Kovanda. Desetidukáty, pětidukáty či vzácné ročníky podle něj leckdy nabídnou zhodnocení v řádu stovek procent během poměrně krátké doby.

„Například před třemi lety se prodal výroční dukát z roku 1939 za 2,6 milionu korun. Prodávající jej přitom sám pořídil o třináct let dříve za třináctkrát nižší sumu. Každý rok v období let 2004 až 2016 mu tedy dukát nominálně vydělal zhruba tolik, na kolik jej při nákupu vyšel. Taková investice je tedy jednoznačně ternem. Zatímco cena daného dukátu se během uvedeného období zvýšila na třináctinásobek, cena zlata jako takového poskočila jen na 3,4násobek,“ vzpomíná Kovanda.

Mince se tedy může vyplatit daleko více než klasická investice do fyzického zlata. Kovanda ale před jasným soudem varuje. „K investici do mincí je třeba přistupovat s obzvláštní dávkou obezřetnosti a po důkladném, třeba i mnohaletém studiu dané problematiky. Lze samozřejmě využít expertní rady, ale to už obnáší určitou nejistotu ohledně toho, zda je oslovený expert opravdu expertem či zda je jeho či její rada vskutku upřímná. Investování do mincí si tedy žádá značnou dávku upřímné špičkové expertízy,“ říká.

Podle analytiků Aukra mohou být investicí do budoucna i relativně cenově dostupné stříbrné mince od České národní banky. Například dvousetkorunová mince v PROOF kvalitě z roku 1994 – Katedrála svatého Víta – se dnes v aukci může přehoupnout přes 40000 Kč. Náklady na pořízení nově vydané stříbrné mince s nominální hodnotou 200 Kč jsou dnes kolem 550 Kč. Její zhodnocení ale vždy závisí na počtu mincí, které jsou ČNB vyraženy. Zajímavé je, že se dnes razí více mincí PROOF než Standard či Běžné kvality, což je malá nápověda pro drobné investory do budoucna.

Na ceně ovšem získávají i pamětní 0 euro bankovky, které jsou sběratelsky nesmírně populární. „Takovou bankovku lze pořídit za padesát korun, a protože jsou jejich náklady omezené, cena takřka okamžitě vystřelí nahoru. Extrémním případem je poslední taková bankovka s Karlem Gottem, jejíž cena vzhledem kokolnostem dosáhla závratných výšin. Dnes ji lze poměrně bez problémů prodat za osm až dvanácttisíc korun, pokud má člověk štěstí. Popřípadě i dráž, jde-li o bankovku se zajímavým sériovým číslem,“ uvedl Pavel Krejčíř z Aukra.

Komerční sdělení