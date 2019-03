New York ve spoustě variací na stylových fototapetách

Víte, co je to Nový Amsterdam? Ano, samozřejmě se jedná o New York. Toto nikdy neusínající velkoměsto dokáže nabídnout prakticky všechno, co lze od pulsující metropole očekávat. K jeho založení došlo již v 17. století a zasloužili se o to zejména právě Holanďané. Ti později New York museli postoupit Angličanům a na konci 18. století se tato metropole stala hlavním městem Spojených států amerických.

Jde prakticky o zcela ikonické město, které si zaslouží pozornost se vším všudy. Ne všichni se sem ve svém životě dokážeme podívat, a tak není od věci připomenout si jej alespoň na krásné fototapetě. Jaké motivy jsou nejoblíbenější? To vám přesně v následujících řádcích prozradíme.

Slavný Manhattan

Mnohým lidem se při vyslovení výrazů New York vybaví Manhattan. Ano, právě oblast, která je v aglomeraci nejvíce osídlená, rozhodně stojí za návštěvu. Fototapeta New York zachycující právě Manhattan je typické zejména spoustou monstrózních mrakodrapů sahajících takřka až do nebe. Jde i finanční centrum prakticky celého současného světa. Vždyť právě tady se nachází třeba sídlo Organizace spojených národů. Jinak bychom měli jmenovat také slavnou Madison Square Garden, kde hrají svá utkání slavní hokejisté New York Rangers. Zapomenout nelze ani na tradiční velký Central Park prosycený zelení. Právě nad ním se nachází i Harlem.





Brooklyn se slavným mostem

Taková fototapeta New York Brooklyn Bridge dokáže oživit jakoukoli místnost. Pokud i vy uvažujete o jejím pořízení, jistě nešlápnete vedle. Brooklyn představuje v podstatě nejobydlenější část New Yorku s tím, že se v minulosti jednalo o samostatné město. Tím byl Brooklyn až do roku 1898! Dnes je tato městská část typická především tradiční kulturní rozmanitostí a také zajímavou uměleckou scénou. Mimo jiné je součástí Brooklynu taktéž Coney Island. Zapomenout nelze ani na tradiční most, který spojuje Brooklyn se zbytkem New Yorku. Pohled na něj je doslova čarovný. Vždyť se jedná o dominantu celé oblasti. Vybrat si lze fototapety v tradičních barvách, nebo klidně i černobílé variace, jež se vám budou stoprocentně líbit.

Monumentální socha Svobody

Statue of Liberty se řadí mezi dominantní stavby, kterými se může New York pochlubit. Nachází se na stejnojmenném ostrově. Pro Američany se jedná o symbol poděkování Francouzům, kteří se podíleli na pomoci při bojích o samostatnost. K dokončení výstavby monumentu došlo v roce 1886. Dnes se samozřejmě může dostat veřejnost až nahoru přímo do čelenky samotné sochy. Moderní fototapeta 3D New York s tímto motivem je doslova a do písmene ikonická. Je úplně jedno, jestli zvolíte detail hlavy sochy svobody, nebo naopak pohled na kompletně celý monument.

Tradiční žluté taxíky v detailu

Jedním z klasických motivů New Yorku jsou také tradiční žluté vozy taxi služby. Fototapeta New York taxi je charakteristická právě pohledem na ně. Opět si lze vybírat hned z několika různých motivů, a to třeba v tradičním detailním pojetí, nebo naopak v hromadné podobě několika taxíků. V každém případě je možné také vybírat motivy v rozličné denní doby. Taxíky vypadají ikonicky i při setmění. Žlutá barva krásně koresponduje s tmavnoucí oblohou a rušným životem tohoto velkoměsta. Večery v New Yorku jsou obzvláště bujné, což mnohdy prozradí i jiné fototapety na stěnu New York.





Ostatní zajímavé motivy New Yorku

Nikde není psáno, že vaše fototapeta New York City musí zobrazovat ony zmiňované nejznámější motivy. Výbornou volbou jsou především fototapety na zeď New York zobrazující tradiční dělnické čtvrti. Obyčejné řadové menší panelové domy jednoznačně kontrastují s velkými věžáky bohatých nákupních zón a poukazují na historickou podobu New Yorku. Hodně dobrou volbou jsou také maximální detaily některých standardních staveb. Takové fototapety New York sepia ještě mnohem více zvýrazní detaily a vykreslí zákoutí velkoměsta tak, jak skutečně vypadá. Fototapety tohoto charakteru se nesmírně hodí především do obývacího pokoje, nicméně svůj prostor si najdou i v ložnicích a jiných pokojích.

