Naše měna slaví stoleté výročí

Na svou měnu bychom měli být hrdí. Máme něco speciálního, o čem si většina evropských zemí může vlivem eura nechat jen zdát. Navíc byla naše, tehdy československá, koruna nasazena způsobem, jaký ve světě nemá obdoby. Rašínova měnová reforma dodnes budí obdiv a respekt nejen z řad historiků.

zdroj: DF

Psal se rok 1918 a vzniklo Československo. Zpočátku se v novém státě používaly bankovky a mince rakousko-uherské banky, nicméně bylo jasné, že je třeba s tím co nejrychleji něco udělat. Náročného úkolu se ujal první československý ministr financí Alois Rašín, díky němuž datujeme vznik československé měny do roku 1918. O nějaký čas později se naše koruna stala jednou z nejsilnějších měn Evropy.

Výměna bankovek nebyla okamžitá

Dokážete si představit, jaké to je vyměnit všechny peníze, které jsou v oběhu? Nešlo to ze dne na den, ale ministrovi financí se přesto povedlo proces zorganizovat neuvěřitelně hladce. V noci z 25. na 26. února se uzavřely hranice, zastavil se pohyb osob i zboží do a ze zahraničí, ustal dokonce poštovní styk. Od 3. do 9. března se pak povedlo okolkovat většinu starých rakousko-uherských bankovek na území ČSR a v poměru 1:1 byla zavedena československá koruna.

Jedna koruna měla tehdy hodnotu 0,04458 gramů ryzího zlata. Ostatně i národní banka byla tehdy založena jako akciová společnost se jměním 4 miliony korun ve zlatě. Naše měna byla založena na zlatém standardu, a právě díky tomu ji všichni považovali za silnou a kvalitní.

I vy můžete oslavit toto výročí

Pražská mincovna a.s., která prodává mince ČNB jak v e-shopu, tak kamenné prodejně v pražském Obecním domě, vydala u příležitosti stého výročí speciální minci. Jmenuje se Rašínův dukát, z přední strany je na ní vyobrazen Alois Rašín, ze zadní pak český lev. Váží 3,49 g, má průměr 20 mm a ryzost 986/1000 Au. Dodávána je spolu se stříbrným odražkem. Jedná se o limitovanou edici, byla vydána jen v počtu 1000 kusů.

6. března 2019 16:11:43