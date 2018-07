3 tipy, díky nimž se nespletete při výběru rychlé půjčky

Náhlý nedostatek finančních prostředků může potkat každého z nás. Jen si vzpomeňte na to, jak rychle se pokazí auto, domácí spotřebiče anebo člověk onemocní. V každém případě bychom měli mít vytvořenou finanční rezervu, případně alespoň vědět, kde najít tu správnou půjčku.

zdroj: pixabay.com

S finanční rezervou vám nijak neporadíme, jelikož je čistě na každém člověku, jestli si ji hodlá vybudovat. U úvěrů se situace poněkud liší. Na trhu je jich spousta, nicméně jen některé stojí za to využít. Podle čeho takové půjčky hledat? Na základní aspekty této nelehké volby se zaměříme podrobněji a samozřejmě konkrétní půjčku doporučíme.

1. Jaká bude výše přeplatku poskytovateli?

Žádná finanční instituce vám nepůjčí peníze pouze na dobré slovo bez jakýchkoli poplatků. Smířit se zkrátka musíte s tím, že mimo půjčovanou sumu ještě poskytovateli vrátíte nějakou částku navíc. Ta může být vyjádřena ve dvou podobách. Tu první představuje úroková sazba. Na jejím základě si lze spočítat, kolik nakonec přeplatíte. Podíváte se do splátkového kalendáře, sečtete veškeré splátky a odečtete od tohoto součtu půjčenou částku. Výsledek představuje přeplatek. Druhou alternativou zveřejnění tohoto balíčku peněz navíc je uvedení manipulačního poplatku. Jeho výše se mění v závislosti na celkové výši poskytované částky. Optimální je si přímo na kalkulačce půjček na webu poskytovatele navolit jednotlivé údaje a přeplatek rázem spatříte.

2. Rychlost a způsoby poskytnutí peněz

Za jakou dobu můžete mít peníze na účtu? Jak u bankovních, tak i nebankovních půjček v řádu několika hodin. Jsou finanční instituce, jež dokonce částku pošlu v řádu minut. Rychlost poskytnutí by ale neměla být na prvním místě. Co se týká způsobů poskytnutí peněz, nejčastěji se posílají na bankovní konto žadatele. U mnohých společností ale není problém nechat si peníze poslat prostřednictvím poštovní poukázky.

3. Máte dostatečnou bonitu?

Poskytnou peníze i vám? Obě otázky jsou prakticky synonymní. Poskytovatel musí být přesvědčen o tom, že mu peníze dokážete vrátit zpátky v předem stanoveném termínu. Bude si prověřovat vaši schopnost splácet, tedy takzvanou bonitu. Činit tak lze několika způsoby. Nejčastěji se dívá do registrů dlužníků, z nichž nejznámější je Solus. Jinak také může požadovat potvrzení o vašem aktuálním příjmu či ziscích z podnikání. Některé společnosti umožňují i přítomnost ručitele nebo zástavu movitého nebo nemovitého majetku.

Náš tip na výhodnou rychlou půjčku

Stále tápete a nevíte, jakou rychlou půjčku využít? Naším tipem je úvěr od společnosti Cool Credit. Na poprvé si můžete půjčit až do výše 8000 Kč, a to se splatností 5 až 30 dní. Při opakovaných a řádně splácených půjčkách můžete po splacení 4. úvěru dosáhnout až na 20 000 Kč za stejných podmínek a se stejnou dobou splatnosti. Žádost vyřídíte do 5 minut a zaslání peněz je expresní.

15. června 2018 12:43:21