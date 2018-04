Prodej nemovitosti nemusí být noční můrou – nechejte starosti na realitní kanceláři

Nacházíte se ve složité životní situaci? Nečekaně jste zdědili nemovitost nebo vás zastihla zpráva o novém přírůstku do rodiny či nenadálá finanční krize, kterou potřebujete rychle vyřešit? Řešením těchto situací může být prodej nemovitosti. Jak na to?

zdroj: pixabay.com

Zvolte správného partnera

Se správnou realitní kanceláří projdete celým prodejem tak hladce, jak to jen jde. Není to jen rychlý prodej, který jsou schopné zajistit, ale jedná se také o nezbytnou administrativu, finanční služby, informační servis, propagaci a dokonce i právní služby. Jak si však vybrat?

Všímejte si, jak s vámi realitní kancelář komunikuje, zda vám je schopná vše vysvětlit či poradit – podle toho poznáte, zda jednáte se skutečnými profesionály, kteří své práci rozumí. V neposlední řadě pročtěte reference, zkušenosti předchozích klientů mohou o společnosti mnoho napovědět. Pokud již máte vybráno, máte domluvené podmínky a máte vypracovaný odhad ceny nemovitosti, můžete se pustit do příprav prodeje. Co vše je nutné zvládnout?

Byt v odpovídajícím stavu

Nikdo se nechce stěhovat do neudržované nemovitosti. Než tedy přistoupíte k propagaci a focení, proveďte důkladný úklid a nezbytné opravy. Uveďte byt do co nejlepšího stavu – jen tak máte záruku, že o byt či dům na prodej bude zájem. Dejte si záležet i na drobnostech a zaměřte se na detaily. Dobře uděláte, pokud ponecháte nábytek a pár dekoračních prvků. Celkovou atmosféru může dokreslit třeba i váza s čerstvými květinami na stole či kobereček v obýváku. Dalším krokem je naaranžování bytu tak, aby vypadal atraktivně nejen při osobních prohlídkách, ale i na fotkách. Jen tak oslovíte co největší počet potencionálních kupců.

Můžete být být bez obav, i s těmito úvodními starostmi, které předchází samotnému procesu prodeje, vám může realitní kancelář pomoci.

