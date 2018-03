Rychlé půjčky v Česku: Jde to i bezpečně

Rychlé půjčky jsou zejména záležitostí nebankovních společností. Pokud je totiž něco, s čím se v bankovním sektoru nesetkáte, je to právě rychlost. Budou od vás potřebovat podepsat spoustu papírů a také si ověří hromadu záležitostí včetně vašich příjmů a případného zápisu v registru dlužníků. Nebankovní poskytovatelé oproti tomu lákají na rychlost vyřízení a nulové prověřování klientů. Není v tom ale nějaký háček?

zdroj: pixabay.com

Pod slovem „rychlá“ si v případě rychlé půjčky představte několik hodin. Některé společnosti garantují, že budete mít peníze na svém účtu dokonce do hodiny od schválení.

Cílí nebankovní poskytovatelé na rizikové klienty?

Nebankovní společnosti půjčují téměř každému. Nevadí jim zápis v registru dlužníků, nevyžadují ručitele ani potvrzení o příjmech. Dávají tím šanci rizikovým klientům, což však rozhodně neznamená, že by si u nich půjčovali pouze ti. Nabídka může být výhodná i pro člověka, který by v bance úvěr dostal, ale z nějakého důvodu se mu do banky nechce.

Účelem nebankovních společností tedy není poskytovat půjčky rizikovým klientům a vydělávat na jejich neschopnosti splácet. Jsou tady od toho, aby vytvářely konkurenční prostředí bankám a nabízely výhody, které jinde nelze získat. Samozřejmě i s některými nevýhodami.

Člověk prostě musí dodržovat předepsaná pravidla

Pokud si vezmete rychlou půjčku u nebankovní společnosti a splatíte ji v dohodnutém termínu, nemůže se nic špatného stát. Aspoň v případě, že si předtím důkladně prostudujete podmínky, abyste pak nebyli překvapení z dodatečných poplatků. Solidní poskytovatel vám předem řekne, kolik vlastně ve finále zaplatíte. Časy poznámek pod čarou psaných drobným písmem jsou už snad pryč. A kdyby se vám podařilo na ně narazit, raději hned zamiřte jinam.

Problémy nastávají v situaci, kdy potřebujete prodloužit dobu splatnosti a neozvete se včas, případně prostě přestanete splácet a nedáte poskytovateli nijak vědět. Penále pak narůstají, ani se nestačíte divit.

Půjčit si můžete i od lidí

Do segmentu nebankovních půjček se řadí i tzv. peer to peer (P2P) půjčky, v rámci nichž lidé půjčují lidem. Nejznámějším prostředníkem spojujících investory s dlužníky je platforma Zonky, avšak existuje jich více. I to je tedy možnost, jestliže potřebujete peníze a nechcete o ně jít žádat do banky. A jaké jiné varianty ještě máte? Podívejte se na srovnání na Financer, v němž jsou zahrnutí ověření poskytovatelé nebankovních úvěrů. Najdete mezi nimi takové, kteří půjčí až stovky tisíc, nevyhýbají se mladým lidem pod 21 let nebo vyplácí o víkendu. Zajímavou možností jsou rovněž půjčky zdarma. Někde dostanete první úvěr do omezené výše (např. 10 000 Kč) úplně bez úroku a dalších poplatků.

Český trh s rychlými půjčkami je obrovský. Je jen na vás, u koho si úvěr vezmete. Využijte srovnávač, ušetří vám spoustu času. Nikdy se ale neukvapujte a vždy detailně prostudujte podmínky.

6. března 2018 15:30:29