Do čeho investovat peníze? Přece do vzdělání s titulem MBA!

Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Tohle pořekadlo bude platit vždycky, a proto se učte co nejvíce, a to v každém věku. I pracující lidé mají dnes možnost zvyšovat svoji klasifikaci formou celoživotního vzdělání. Velmi oblíbené je v poslední době studium MBA, po jehož absolvování získáte neakademický titul MBA psaný za jménem.

zdroj: pixabay.com

Co je MBA? Jedná se o studijní program, který rozšíří především manažerské dovednosti. Není ekvivalentní k vysokoškolskému studiu a nemá jej nahrazovat. Jedná se o doplnění a rozšíření stávajících znalostí určený podnikatelům, manažerům a pracovníkům státní správy. Přijetí ke studiu je podmíněno buď SŠ vzděláním a 5 roky praxe na manažerské pozici, nebo VŠ vzděláním na bakalářském stupni a 3 roky praxe.

Studujete, co vás opravdu baví

Když se nějakou dobu pohybujete v praxi, už si dokážete lépe představit, co vlastně potřebujete znát. Díky tomu si vyberete studium tak, aby vám skutečně něco přineslo. MBA je totiž na většině institucí možné studovat se zaměřením. Vyberete si třeba MBA IT, ve zdravotnictví, se specializací na soft skills apod. Kromě základních modulů pak budete mít i ty svoje zaměřené.

Vše zvládnete při práci

Co škola, to trochu jiný přístup k MBA. Většinou se ale osobně musíte zúčastnit pouze několika málo hodin a zbytek studujete samostatně doma dle svých časových možností. Osobní výuka se obvykle koná o víkendech a dost často v Praze. Jestli máte hlavní město trochu z ruky, můžete vyzkoušet studium MBA Ostrava na Vysoké škole podnikání a práva. Začínají tam právě od ledna či února, takže je akorát čas podat přihlášku.

MBA vám přinese více než jen dovednosti

Absolventi MBA bývají velmi spokojeni. Nejen že se dozví spoustu věcí a začnou se orientovat v současných trendech, ale také poznají mnoho zajímavých lidí, ať už z řad spolužáků či lektorů. Titul MBA je navíc často cestou k lépe placenému zaměstnání. Potřebujete ještě více motivace, abyste se vrátili do školních lavic? S nadsázkou samozřejmě, protože při studiu MBA vás nikdo posloucháním dlouhých a nudných přednášek mučit nebude.

16. ledna 2018 15:53:44