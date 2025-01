Daňové slevy za rok 2024 v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání

V ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem za zaměstnance, který splňuje zákonné podmínky, nebo v daňovém přiznání je možné dle § 35ba) zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. uplatnit za rok 2024 tyto daňové slevy:

na poplatníka ve výši 30 840 Kč

840 Kč na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč, na držitele průkazu ZTP/P ve dvojnásobné výši

840 Kč, na držitele průkazu ZTP/P ve dvojnásobné výši na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč

140 Kč na invaliditu prvního a druhého stupně ve výši 2 520 Kč

520 Kč na invaliditu třetího stupně ve výši 5 040 Kč

Za rok 2024 již tedy nelze uplatnit daňovou slevu školkovné a slevu na studenta. Naposledy bylo možné tyto dvě daňové slevy uplatnit za rok 2023. Daňoví poplatníci, kteří splňovali zákonné podmínky pro čerpání těchto dvou daňových slev, tak zaplatí meziročně více na dani z příjmu. Všechny daňové slevy totiž snižují přímo vypočtenou daň z příjmu. Na výpočet pojistného nemají slevy vliv.

TIP: Kalkulačka daně z příjmu OSVČ za rok 2024

Praktický příklad

Pan Ladislav pracoval během roku 2024 pouze osm měsíců, první čtyři měsíce loňského roku byl nezaměstnaný. V ročním zúčtování daně se uplatní sleva na poplatníka ve výši 30840 Kč. Nárok na slevu na poplatníka mají všichni daňoví poplatníci vždy v plném rozsahu. Daňová sleva na poplatníka se nikdy nekrátí, a to ani v případě výkonu výdělečné činnosti pouze po část roku.

Zpřísnění podmínek pro slevu na manželku

Za rok 2024 je možné uplatnit slevu na manželku (manžela) pouze za předpokladu, že měl vlastní rozhodné roční příjmy do 68000 Kč a je splněna péče o dítě do tří let věku, jak vyplývá z § 35bb) zákona o dani z příjmu. Za rok 2023 se sledoval pouze příjmový limit. Podmínky pro slevu na manželku (manžela) za rok 2024 jsou tedy přísnější než za rok 2023 a někteří daňoví poplatníci tak nebudou moci nově tuto daňovou slevu využít.

Praktický příklad

Paní Simona je v domácnosti a stará se o nemocného otce a děti (5 let a 8 let). Paní Simona nemá žádný vlastní příjem. Veškeré rodinné výdaje financuje manžel paní Simony. Za rok 2023 si snížil pan Marek svojí roční daň z příjmu o slevu na manželku ve výši 24840 Kč. Za rok 2024 si však již daň z příjmu o slevu na manželku nesníží, protože není splněna podmínka péče o dítě do tří let věku.

Petr Gola