Proč je mnohem lepší pronajímat již vybavený byt?

Máte k dispozici byt, který osobně nevyužíváte, a napadlo vás, že ho nabídnete k pronájmu? Určitě je to rozumné řešení. Z pronájmu vám vznikne pravidelný pasivní příjem, který jistě přispěje do finančního rozpočtu. Prozradíme vám, proč je mnohem lepší pronajmout již vybavený byt a také, co by v něm nemělo chybět.

Chcete pronajmout byt? Myslete na jeho vybavení

Možná vám jako první proběhla hlavou myšlenka, že jednoduše nabídnete k pronájmu prázdný byt, ať si ho případný nájemce vybaví podle svého. My ale víme, že pronajmout byt včetně vybavení je daleko lepší řešení.

Jedním z důvodu je fakt, že pokud se v bytě nachází vybavení, můžete za něho chtít více peněz. Jsou to i další věci, které vybavenému bytu nahrávají do karet.

Co by v bytě k pronájmu nemělo chybět?

Plánujete-li nabídnout byt k pronájmu, myslete na to, jak a čím ho vybavíte. Měly by se zde nacházet alespoň základní věci. Samozřejmostí je proto postel, nějaké úložné prostory, nákladnou položkou nejsou ani konferenční stoly, díky kterým bude obývací pokoj rázem útulnější. Nezapomeňte ani na sedací soupravu nebo třeba jídelní stůl. Tohle všechno jsou věci, které výrazně napomohou tomu, že byt pronajmete rychleji a za lepší peníze.

Do vybavení nemusíte investovat mnoho

Pokud vás děsí představa, že do vybavení bytu k pronájmu budete muset investovat příliš mnoho peněz, není to pravda. Někdy stačí sledovat letáky online a mít přehled o tom, co se kde zrovna prodává za zvýhodněnou cenu. Vybavení do pronajímaného bytu pak můžete pořídit za výrazně lepší cenu. Sledujte proto akční nabídky, které vám dávají jedinečnou příležitost za vybavení bytu ušetřit.

Nemusíte se hned vydávat cestou bazarového nábytku. I tak se dá sice ušetřit, ale pokud je byt v pěkném stavu, moderní zařízení jistě udělá daleko lepší dojem nežli nábytek viditelně z druhé ruky.

Vybavené bydlení působí mnohem lépe nežli holobyt

Kdo někdy nabízel nemovitost k pronájmu, určitě by nám potvrdil, že není vždy úplně jednoduché sehnat nájemce. Pokud chcete celý proces urychlit, nepodceňujte vybavení bytu. Pokud by se totiž situace otočila a vy jste se ocitli v roli zájemce o bydlení, jistě byste se mnohem lépe cítili v bytě, který by byl vybavený, nežli tam, kdyby byly jen prázdné místnosti.

S nábytkem to přitom nemusíte přehánět. Postel, jedna nebo dvě skříně, jídelní stůl a pár židlí, tv stolky, křeslo a sedačka – i tak málo může stačit k tomu, že byt pronajmete raz dva. Už při samotné prohlídce bude potencionálním zájemcům mnohem příjemněji v bytě, který bude ihned k dispozici. Vybavení totiž přispěje k tomu, že se budou moci nastěhovat třeba hned, což je pro mnoho lidí často důležitým kritériem při výběru.

