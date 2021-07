Nekvalitní matrace znamená nekvalitní spánek

Stejně jako žárovky nebo baterie, i matrace bývají tím typem věcí, nad kterými se příliš nezamýšlíme, pokud vykonávají svou práci. Ale když žárovky nebo baterie přestanou fungovat, víme to okamžitě a vyměníme je co nejdříve. Ale pokud matraci nevyskočí pružina, nebo se nějak nezlomí, většina z nás ji bude používat dlouho poté, co by pravděpodobně měla být vyměněna. Což může znamenat špatné zprávy pro vaše zdraví – a vaši schopnost zajistit si slušný noční odpočinek.

Dnes se dozvíte vše, co potřebujete vědět o tom, jak by stará matrace mohla ovlivnit vaše zdraví a jak to zvládnout.

Očekávaná životnost matrace

Vysoce kvalitní matrace vám může poskytnout roky pohodlného spánku – ale neexistuje žádné magické číslo, kolik přesně.

Výrobci obvykle doporučují vyměnit matraci každých osm let. Podle recenzí matrací a návodů jak vybrat matraci by však matrace, o kterou je dobře postaráno, mohla snadno vydržet i deset let. (Pokud vám není více než 40. V tomto věku vaše tělo toleruje méně tlaku, což znamená, že po pěti až sedmi letech budete možná potřebovat novou matraci.)

Ve skutečnosti mnoho výrobců nabízí 10 letou záruku. Některé značky dokonce jdou nad rámec a nabídnou 20 letou záruku nebo více. Délka záruky a délka životnosti matrace jsou však dvě různé věci.

Aby jste zajistili, že vaše matrace bude žít dlouhý a šťastný život, odborníci doporučují dát jí trochu láskyplné péče. Naše tipy:

nenechte děti skákat na posteli

matraci otáčejte každé dva měsíce. Jednostranné matrace otočte od konce ke konci a oboustranné matrace překlopte

použijte rám postele se středovou podpěrou, abyste zabránili prohýbání.

Avšak i při maximální péči a pozornosti se vaše matrace nakonec začne opotřebovávat. A až se to stane, pravděpodobně budou následovat některé ne tak skvělé věci.

5 známek špatné matrace

Co přesně je tedy „špatná“ matrace? Špatná matrace je ta, která je povislá, odsazená, páchnoucí, hlučná, způsobuje bolest nebo jinak negativně ovlivňuje kvalitu vašeho spánku.

Zde je podrobnější vysvětlení každého aspektu potenciálně špatné matrace a toho, jak může ovlivnit váš spánek:

1. Prohnutí

Prohnutá matrace je ta, která vykazuje výrazný pokles hloubky více než 2 – 4 cm přes signifikantní oblast matrace – typicky tam, kde je vaše tělesná hmotnost nejvíce koncentrovaná (obvykle kolem oblastí, kde vaše boky a ramena odpočívají noc co noc). K prohýbání matrace obvykle dochází v důsledku degradace nosného jádra (spodní vrstva matrace), ale může také nastat v důsledku narušení integrity komfortních vrstev opotřebením.

Pokud pravidelně spíte na povislé matraci, hrozí vám bolest zad, protože vaše svaly a klouby budou po dlouhou dobu vystaveny stresující poloze.

2. Odsazení

Odsazení matrace jsou koncentrované otisky v horních vrstvách matrace a mohou vést k diskomfortu – to může platit zejména pro pružinové matrace, protože strukturální vady mohou zapříčinit, že jsou znatelně cítit pružiny a vedou k ostrým tlakovým bodům.

3. Zápach

Zapáchající matrace může být způsobena dlouhodobým hromaděním potu a jiných tělních sekretů, ale může to být také důsledkem hromadění vlhkosti na spodní straně matrace (běžné, když jsou matrace z paměťové pěny umístěny na podlaze nebo na jiném neprodyšném povrchu / rámu ve vlhkém prostředí).

Spánek na páchnoucí matraci může být nepříjemný, ale také potenciálně škodlivý pro vaše zdraví, pokud dýcháte spóry plísní – což může vést k alergickým reakcím, kýchání, rýmě, vyrážkám a dokonce i astmatickým záchvatům.

4. Hluk

„Hlučná matrace“ je častěji výsledkem toho, že rám postele je konstrukčně chatrný, ale pokud se materiály matrace degradovali, může to také vést ke „skřípání a sténání“, když se pohybujete – zejména v případě pružinové matrace.

Spánek na hlučné matraci může způsobit, že se při pohybu probudíte nebo vás rozčílí zvuk – což může být skutečný problém pro autistické spáče a / nebo osoby s misofonií.

5. Bolest po probuzení

Pokud se probudíte s bolestmi, které mají tendenci mizet, jak den postupuje – jen abyste se příští ráno vrátili s odvětou – pak je to silný indikátor toho, že vaše matrace způsobuje, že spíte ve špatném držení těla nebo je jinak nevhodná pro váš typ těla a / nebo dominantní polohu ve spánku.

Například matrace, která je pro vás příliš pevná, může způsobit tlakové body, zatímco příliš měkká matrace může způsobit, že se ponoříte příliš hluboko do materiálů a způsobíte si tak bolesti svalů / kloubů. Matrace, která je příliš pevná nebo příliš měkká, může vzniknout v důsledku toho, že jste zvolili nesprávný typ pevnosti a / nebo struktury matrace vzhledem k typu vašeho těla a preferencím spánku, nebo v důsledku toho, že je vaše matrace příliš stará a opotřebená (s nadměrnou měkkostí a povislým sklonem).

foto: shutterstock.com, ilustrační fotografie

Rizika spaní na špatné matraci

Pokud pravidelně spíte na nekvalitní matraci, která je strukturálně nezdravá nebo jinak již není vhodná pro daný účel, existuje riziko, že narazíte na některý z následujících problémů:

Problémy se zády

Matrace, která je ochablá nebo jinak neschopná udržet vás ve správné pozici a zároveň poskytuje správnou míru úlevy od tlaku, může mít za následek bolesti zad – a zároveň může potenciálně zhoršit stávající zdravotní stavy, jako je ischias, uklouznutý disk nebo artritida.

Řešení: Pokud je vaše současná matrace prověšená a způsobuje vám bolesti zad, měli byste ji vyměnit za novou, se správnou pevností pro váš typ těla a upřednostňovanou polohu při spánku, a zároveň si udělejte čas, abyste zjistili, že matrace bude mít vynikající oporu a uvolnění od tlaku.

Časté buzení

Pokud je vaše matrace prověšená, odsazená, je příliš pevná, příliš měkká, je obtížné se na ní pohybovat nebo je jinak nepohodlná, můžete se kvůli nepohodlí často probouzet během noci. V případě jemného diskomfortu možná nebudete vědomě vědět, že jste vytažení ze spánkového cyklu a místo toho se jednoduše probudíte s pocitem, že jste neodpočatí, omámení a nevrlí.

Řešení: Pokud na své současné matraci spíte neklidně, měli byste hledat novou matraci, která poskytuje dostatečné uvolnění tlaku, takže nezaznamenáte lokalizované nepohodlí (běžné u lehčích spáčů a osob s nižším procentem tělesného tuku) a má také správné množství pevnosti spojené s vnímavým a oporu nabízejícím designem, takže můžete plynule měnit polohy, aniž byste museli vyvíjet tolik síly, abyste se probudili.

Alergie

Spánek na staré matraci plné roztočů, odumřelých kožních buněk, zaschlého potu a dalších tělesných tekutin může vést k vdechování alergenů, které by mohly vyvolat alergickou reakci nebo dokonce zhoršení stávajících stavů, jako je astma nebo atopická dermatitida (ekzém) .

Řešení: Pouhá koupě nové matrace může pomoci zmírnit příznaky některých alergií, protože nová matrace nebude obsahovat tolik alergenů. Pokud však máte alergii na roztoče, citlivou pokožku, astma nebo dokonce alergii na latex, hledejte hypoalergenní matraci pro alergiky.

foto: shutterstock.com, ilustrační fotografie

Rušení partnera

Pokud byla integrita vaší matrace narušena opotřebením, pak můžete vy a váš partner zjistit, že během noci cítíte, jak se navzájem pohybujete – což může být problém zejména u pružinových matrací (na rozdíl od pěnové matrace), protože cívky mohou snáze přenášet pohyb.

Řešení: Pokud si chcete koupit novou matraci a vy a váš partner se snažíte minimalizovat rušení, měli byste se rozhodnout buď pro paměťovou pěnu nebo latexovou matraci (bez pružin), protože takové matrace jsou tiché a mají tendenci tlumit křížový pohyb i vertikální pohyby velmi dobře. V obou případech byste měli zajistit, aby byla vaše nová matrace umístěna na kompatibilním a dobře sestaveném rámu postele, aby se ještě více minimalizoval hluk a pohyby.

Přehřátí

Stárnoucí matrace mohou způsobit, že se budete zahřívat a budete se cítit diskomfortně, protože s tím, jak se v průběhu času zhoršuje celistvost materiálů, se snižuje schopnost odvodu tepla a proudění vzduchu. To může platit zejména pro matrace z paměťové pěny, které mají přirozeně tendenci zadržovat teplo a mohly by tak vést k přehřátí a nočnímu pocení, protože by došlo ke zhoršení schopnosti provzdušňování a chlazení pěny.

Řešení: Pokud máte tendenci se v noci prohřívat a potit, měli byste si vybrat buď tradiční pružinovou matraci, nebo hybridní pružinovou matraci s přírodním latexem v horní vrstvě pro maximální prodyšnost a odvod tepla.

Chrápání

Pokud je vaše matrace natolik opotřebovaná, že mění úhel, ve kterém je umístěna vaše horní část těla / hlava, může dojít k chrápání kvůli odlišným úhlům dýchacích cest.

Řešení: Pokud máte spánkovou apnoe nebo máte tendenci hodně chrápat, kromě nákupu nové matrace se správnou tuhostí můžete také zvážit nastavitelnou základnu, protože bylo prokázáno, že zvedání hlavové části postele nejméně o 7,5 ° pomáhá otevírat dýchací cesty a snižuje účinky obstrukční spánkové apnoe.

Rozmrzelost

Bez ohledu na způsob, jakým vaše špatná matrace ovlivňuje váš spánek, jedním z prokázaných důsledků deprivace spánku je narušení lidského fungování – metaanalýza dospěla k závěru, že nálada je aspektem, který je nejvíce ovlivněn (více než kognitivní nebo motorický výkon).

Řešení: Je nezbytně nutné, abyste matraci vyměnili za novou, která je kompatibilní s vašimi fyzickými vlastnostmi a stylem spánku.

Resumé: Kupte si novou matraci

Nejlepší způsob, jak se zbavit problémů způsobených starou opotřebovanou matrací, je jednoduchý: Vyměňte ji za novou.

Zdroje informací:

Komerční sdělení