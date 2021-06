Jak levně proměnit své bydlení v pěkné a útulné místo k životu

Samolepící tapety rozjasní každý interiér

Nemusíte kupovat tuny barvy, abyste natřeli každou jednu zeď v místnosti. Zejména pokud máte velký dům nebo byt a potřebujete přetřít křiklavě zelené stěny nebude to levná záležitost, navíc vám to sebere spoustu času. Místo toho svou pozornost upněte na samolepící tapety, které dokážou během pár minut rozjasnit celý interiér.

Nabídka těchto praktických tapet je dnes široká. Vybrat si můžete z různých vzorů i motivů. Útulnost a příjemnost do místnosti přinesete tím, že zvolíte motiv uklidňujícího bambusového pralesa nebo japonské zahrady plné altánů a květin.

Obložení části stěny se postará o příjemný pocit z interiéru

Pokud sledujete sociální sítě známých osobností, určitě jste zaznamenali, že se nyní “nosí”obložení části stěny. Zpravidla je kousek zdi pokryt dřevěnými lištami nebo podobným materiálem, což v člověku vzbuzuje velice příjemný pocit při pohledu na interiér jako celek. Opět mluvíme o efektivním způsobu, jak za pár korun pozvednout vzhled domácnosti na vyšší úroveň.

Bedny a bedničky najdou své místo nejen v kuchyni

Doplňky do kuchyně (ale také do jiných koutů vašeho příbytku) mohou vypadat různě. Nemusíte nutně kupovat nové hrníčky nebo dózy, které sice vypadají moc hezky, ale jejich ceny se už delší dobu pohybují mimo rodinný rozpočet. Raději použijte to, co máte doma a co vám třeba delší dobu dřímá nahoře na půdě.

Na mysli máme především bedny a bedničky, které si najdou své místo nejen v kuchyni, ale také v obývacím pokoji nebo třeba v dětském útočišti. Stačí je natřít a může z nich vzniknout nejen polička pro pár knížek, ale také hezký stolík či další úložný prostor třeba na hračky.

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Vzhůru do bazaru!

Jak levně proměnit své bydlení a nezruinovat rodinný rozpočet? Otázka, kterou není těžké zodpovědět. Nabízí se hned několik možností, které mohou být odpovědí na zmiňovaný dotaz. Například místo obchodu s nábytkem se vydejte do bazaru. Zde se najde celá spousta pokladů, které si můžete za pár korun odnést domů. Nebojte se ani drobně poškozených židlí nebo stolů. V každé domácnosti se najde minimálně jeden kutil, který vezme do ruky šmirgl papír, barvu a který za pomoci těchto nástrojů promění nábytek k nepoznání.

Domácí výroba nadevše

Chybí vám na dveřích věnec nebo chcete pro své květiny pořídit zbrusu novou vázu? I když mluvíme o drobnostech, i ty se velkou měrou podílí na celkovém dojmu z interiéru. Jenže v obou případech mluvíme zase o poměrně drahých záležitostech, proto to udělejte jinak – vyrobte si je. Základ na věnec, umělé květiny či podobné aplikace stojí v konečném výsledku méně než věnec hotový, navíc bude konečný výrobek přesně podle vašich představ.

