Předsíň toho mnoho prozradí o vašem bytě: Vylaďte ji k dokonalosti

Kdykoliv otevřete vstupní dveře, první dojem vytvoří právě předsíň. To navíc platí dvojnásobně pro návštěvy, které si díky předsíni vytvoří určitá očekávání od vašeho bytu. Proto se hodí znát tipy, jak tuto místnost vybavit tak, aby působila dokonale. Stačí se držet několika základních pravidel, díky kterým i předsíň může působit útulně.

Myslete na praktičnost

Předsíň slouží hlavně k odkládání obuvi, kabátů a bund. Proto by se mohlo stát, že postačí věšák s botníkem. Ovšem i předsíň můžete vybavit tak, že získá mnohem praktičtější využití, přičemž bude vypadat skvěle. Z předsíně navíc většinou vstupuje rovnou do obývacího pokoje či ložnice, proto by měla ladit i s okolním nábytkem a doplňky.

Nábytek do předsíně a chodby by však měl zůstávat jednoduchý, abyste nezabrali příliš prostoru. Pro odkládání svršků je totiž potřeba dostatek prostoru, obzvláště pokud přijde větší návštěva. Vždy je proto důležité myslet na zachování místa pro procházení. I s málo nábytkem však můžete vytvořit dostatek odkládacího prostoru.

Úložný prostor

Množství a velikost úložných prostorů byste měli odvíjet hlavně od toho, kolik osob ve vaší domácnosti žije. Nejenže zde totiž odkládáme aktuálně nošené oblečení, ale mnohdy právě v předsíni visí i sezónní oblečení. Skvělým řešením jsou předsíňově stěny, které disponují věšáky a také skříněmi, do kterých schováte oblečení, které aktuálně nevyužíváte. Kromě praktičnosti byste měli myslet také na design.

Jestliže se rozhodnete pro předsíňovou stěnu, můžete s ní snadno sladit také obývací sestavu. Jedná se totiž o výrazné kousky nábytku, které upoutají pozornost. Jestliže spolu tedy budou ladit, celkový dojem z interiéru bude příjemnější.

Nezbytností je také prostor pro boty. A to zejména pro ty, kteří mají mnoho párů. Skvělým řešením jsou uzavřené botníky, které můžete pořídit v mnoha různých provedeních. Nezapomeňte ani na praktický doplněk, kterým je odkapávací podložka. Ta poslouží pro odkládání bot v nepříznivém počasí, abyste předešli zašpinění podlahy.

foto: shutterstock.com, ilustrační fotografie

Jednotný design

Aby se předsíň stala součástí vašeho bytu, je důležité sladit ji se zbytkem interiéru. Nemusíte se držet úplně stejných barev, ale snažte se volit podobné dekory a styly, aby bylo patrné, že k sobě všechny místnosti patří. Právě k tomu se skvěle hodí předsíňová sestava, která obsahuje vše, co budete potřebovat, a to v jednotném designu. Pak už jen stačí najít to nejlepší řešení, které bude designově ladit s ostatním nábytkem.

Nezapomeňte na osvětlení

Častým problémem předsíně bývá, že je přespříliš tmavá. Tak působí stísněně a zdaleka nevynikne. Zaměřit byste se proto měli na dostatek osvětlení. Nejlepší volbou jsou teplé odstíny světla, díky kterým bude místnost útulná. Kromě hlavního světla navíc můžete pořídit také LED pásky. Ty dodají dostatek světla, navíc většinou nabízí možnost upravit si světlo podle svých představ.

Nejenže tedy můžete měnit mezi studeným a teplým odstínem světla, ale volit můžete i mezi různými barvami. Tyto pásky můžete využít i do dalších místností, například v obývacím pokoji jsou s oblibou umísťovány za televizi, případně v ložnici za postel. Díky barevnému osvětlení vždy můžete přizpůsobit atmosféru místnosti vaší náladě.

Vybírání nábytku mnohdy zabere spoustu času, ovšem věřte, že se to vyplatí. Jakmile totiž dokážete sladit celkový design bytu, odměnou vám bude příjemné prostředí bez zbytečného rozptylování. Díky tomu se tak budete cítit pohodlně v jakékoliv místnosti. Při nákupu nábytku se vám budou hodit slevové kupóny, díky kterým získáte výhodnější cenu i na luxusní kousky nábytku.

Komerční sdělení