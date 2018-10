Podnikatelská „seznamka“ Net Forest mění pravidla networkingu

Můžeme být mimořádně inteligentní, schopní, kreativní a pracovití a nemusí nám to přesto k podnikatelskému úspěchu stačit. Nevystačíme si obvykle ani s naprosto unikátním nápadem. Často si pak říkáme, jak je možné, že má někdo větší štěstí než my. Jenomže to je špatný pohled na věc. Obvykle to není o štěstí, ale o kontaktech. Vytváření a udržování užitečných vazeb a osobních kontaktů nám v podnikání pomáhá mnohem více než paní „Štěstěna“.

zdroj: pixabay.com

Když konexe nejsou nadávka

Máte nápad, dokonce za sebou první výsledky, ale začínáte přešlapovat na místě. Mnohdy chybí finance, jindy „mozek“, který by některé části mimo váš obor dotáhl do zdárného konce. Často potřebujeme třeba jen pohled na svůj business jinýma očima. Může se stát, že již máte kompletně hotový a funkční projekt, víte, kdo by měli být vaši zákazníci, ale neumíte je ve větším a efektivně oslovit. Rozesíláte různé prezentace, telefonujete, marníte čas a utrácíte peníze na rozpačitých schůzkách – vše s minimálními nebo žádnými výsledky. Řešením je networking ­– užitečné konexe s lidmi, se kterými si po podnikatelské stránce máte co říct a rovněž si vzájemně pomoci.

Networking nejen pro startupisty

Možná jste se již s networkingem setkali. Jde o akce, které se snaží navzájem propojit podnikatele, obvykle různé startupisty, a vytvářet tak užitečnou síť konexí. Ať již kvůli rozšiřování znalostí v oboru, nebo z důvodu obchodních či personálních. Avšak u nás měl networking až doposud příchuť jakýchsi klubů pro vyvolené. Lustrování účastníků před akcí, mnohdy přehnané vstupné na akce – to vše nás od podobných akcí buď odradilo, nebo jsme se na ně přes veškeré vynaložené úsilí nedostali. Teď ale dostal český networking novou šanci. Projekt Ondry Bukáčka, Net Forest, rozjíždí podnikatelskou seznamku se zcela novými pravidly a dává šanci každému, kdo se drží kodexu akcií.

Za Ondřejem Bukáčkem, mozkem celého projektu networkingových setkání mladých českých startupistů, stojí WebMedea services, startup tvořící strategie pro digitální marketing. Dalším z partnerů je pražská luxusní vinárna WineBar, kde se akce konají.

Co čekat od akcí Net Forest?

Znáte minutovou seznamku? Tato vám však nepomáhá hledat partnera v soukromém životě, ale v podnikatelském a kariérním. Nikdo nestojí bokem. Z akce obvykle odcházíte s 10 až 20 novými a užitečnými kontakty pro své podnikání. Kromě toho, že máte možnost kontakty navázat na rautu akce, k seznámení slouží především dvě minuty trvající sezení vždy dvou účastníků akce navzájem. Po uplynutí této doby se přesunete na další místo a opět máte stejný čas, abyste představili, co hledáte nebo co nabízíte. U stolku nesedíte s naprosto cizím člověkem. To proto, že párovému představování předchází ještě pětiminutová veřejná prezentace každého z účastníků akce.

Rychlý networking oslovuje celé spektrum podnikatelů – a nejen je

Networking akce dokáže pomoci nastartovat business začínajícím podnikatelům a startupistům. Získáte dobré rady, potkáte se s firmami v podobné situaci, jako jste vy, máte šanci získat investice pro svůj business. Podobně jsou na tom i ti podnikatelé, kteří jsou již se svým podnikáním dál. Máte možnost zjistit názory na váš produkt či službu, spojit se s některým startupem a rozšířit možnosti vašeho projektu o nové, domluvit různé B2B spolupráce, včetně propagace svého projektu. Akce jsou vhodné i pro investory, kteří hledají zajímavé možnosti pro své investování, pro manažery „hladové“ po kvalitních zaměstnancích do své firmy, pro studenty pátrajících po možnosti uplatnění i pro novináře, kteří chtějí psát o zajímavých a inovativních projektech.

Navyšte svůj sociální kapitál

Networking Praha – to jsou akce Net Forest, které rozjel Ondra Bukáček na základě vlastních zkušeností poté, co podobné akce zažil v zahraničí a v České republice už podobně kvalitní nenašel. Spolu s Tomášem Kouřimem z Blindspot Solution a s Michalem Rostem z WebMedea services se rozhodli český networking trochu „nakopnout“. Díky nim teď existuje tzv. minutový networking, který mezi sebou propojuje zajímavé lidi se zajímavými nápady.

22. října 2018 17:31:21