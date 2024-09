Co vše byste měli vědět o fixaci hypotéky?

Zajímáte se o novou hypotéku? Nebo plánujete refinancování hypotéky stávající? V obou případech musíte správně zvolit fixaci. Podívejte se, čím se řídit a co dělat, když vám fixace končí.

Fixace úrokové sazby u hypotéky je určité období, které jste si s bankou sjednali a během kterého se nemění úroková sazba. Máte tak jistotu, že po danou dobu budete platit měsíční splátky stále stejné bez ohledu na to, co se s úrokovými sazbami děje.

Proč je důležitá délka fixace?

Je to jeden z nejdůležitějších parametrů hypotéky. Může vám hypotéku hodně zlevnit, ale i prodražit. Závisí na ní, jak budete moct s hypotékou do budoucna nakládat. Důležitá bude, pokud budete mít zájem hypotéku předčasně splatit. Splacení hypotéky při konci fixace je totiž možné bez poplatků.

Na jak dlouho fixovat hypotéku?

Při rozhodování záleží na ekonomické situaci, vývoji úrokových sazeb, ale i na tom, co plánujete s hypotékou a nemovitostí do budoucna. Obvykle je možné vybrat si fixaci na

1 rok,

3 roky,

5 let,

7 let,

10 a více let. Od délky fixace se odvíjí úroková sazba a výše splátky. Úroková sazba bývá obvykle nejvyšší u krajních možností, tj. u fixace na 1 rok nebo více než 10 let.

Proč (ne)volit krátkou dobu fixace?

Fixace do 5 let se volí v období, kdy očekáváte v budoucnu pokles úrokových sazeb nebo chcete být flexibilnější (splatit hypotéku dřív nebo nemovitost prodat). U fixace na 5 let banky nabízí obvykle nejvýhodnější úrok a bývá nejčastěji volená. Obecně je s kratší fixací spojený nižší úrok, ale bude se častěji měnit.

Proč (ne)volit dlouhou dobu fixace?

Fixace více než 5 let se vyplatí v době, kdy jsou nízké úroky a očekává se jejich zvýšení. Vhodné jsou jen v případě, když se u vás nebude nic měnit a nastavená splátka vám bude vyhovovat dlouhodobě.

Blíží se konec fixace hypotéky?

Čeká vás rozhodnutí, co dál. Banka vám nabídne novou úrokovou sazbu a můžete si opět zvolit délku fixace. Pokud vám podmínky nebudou vyhovovat, máte na konci fixace možnost refinancovat hypotéku, tedy sjednat si hypotéku novou u jiné banky a tou splatit hypotéku původní. Je dobré s refinancováním počkat až na konec fixace, protože refinancování hypotéky v době fixace sice možné je, ale za útěk od stávajícího poskytovatele zaplatíte vysoké poplatky.

Zajímá vás, jak délka fixace ovlivní úrokovou sazbu? Jednotlivé možnosti si můžete snadno porovnat v online srovnání hypoték na Ušetřeno.cz. Stačí do kalkulačky hypoték zadat požadované parametry a usnadníte si výběr.

