Co všechno zohlednit při výběru bezúčelové půjčky

Co je vlastně bezúčelová půjčka

Jak už napovídá název, jedná se o půjčku na cokoli. Nebudete tak muset bance nebo jiné společnosti dokládat, za co jste půjčené peníze utratili. Ať už si koupíte vybavení do domácnosti, nejnovější mobil nebo třeba pračku, poskytovateli půjčky na tom nezáleží. Opakem tohoto druhu úvěru jsou účelové půjčky, například hypotéky nebo leasing, kde je jasně určeno, na co musí být poskytnuté finance použity.

Bezúčelová půjčka má svá pro i proti

U každého zadlužení je nutné si pořádně promyslet, zda jste schopni půjčku splácet a jestli se vám opravdu vyplatí. Úroky mohou být vysoké a cesta do dluhové pasti je krátká. Také bezúčelová půjčka má své výhody i nevýhody. V její prospěch mluví určitě svoboda při nakládání s penězi a s tím spojená jistá dávka anonymity. Také vyřízení bývá rychlé a v aplikaci své banky možná máte úvěr nejspíš již předschválený. Oproti tomu ale tato půjčka mívá vyšší úroky a musíte mít samozřejmě stabilní příjem. Banky také před schválením půjčky prověří vaši platební minulost v registru dlužníků a často vyžadují absenci dalších dluhů (např. kontokorent). Právě tyto požadavky mohou některé žadatele vehnat do náručí nebankovních institucí, kde však mohou číhat mnohem větší rizika a problémy.

S nebankovní půjčkou se můžete dostat do pasti mnohem rychleji

Nebankovní společnosti na rozdíl od těch bankovních sice nemusí pátrat, jak jste na tom byli v minulosti s penězi ani zda jste v registru dlužníků. Půjčku vám navíc umí schválit velmi rychle a bez dokládání vašich příjmů. Na oplátku u nich ale většinou zaplatíte mnohem vyšší úroky, čekají vás velké pokuty za nedodržení termínu splátek a při neschopnosti splácet se velmi rychle setkáte s exekutorem. Navíc je zde velké riziko různých podvodů.

Obraťte se raději na nezávislé odborníky a půjčte si bez rizika

Pokud jste se již rozhodli do půjčky jít, dejte si na čas s výběrem a využijte například online srovnání půjček. Jednoduše zjistíte, které půjčky jsou nejvýhodnější a které se vám naopak vůbec nevyplatí. Spočítáte si také výši splátek a pečlivě pročtete podmínky úvěru. To vše nezávazně a v klidu domova.

