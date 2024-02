Kde hledat vhodnou alternativu ke spořícímu účtu?

Úrokové sazby letos patrně klesnou a s nimi i výhodné úroky na spořících účtech. Nabízí se tedy otázka, kde hledat vhodnou alternativu? Jedna taková je tu s námi už více než 20 let a její popularita každým rokem roste.

Rok 2024 se ponese v rytmu snižování úrokových sazeb. To není žádným tajemstvím a centrální banky včetně ČNB to přiznávají. Snižování sazeb, se však promítne také do výše úroků nabízených komerčními bankami na jejich spořících účtech. Ty se budou s nejvyšší pravděpodobností snižovat.

Začátkem roku 2024 se 2T repo sazba pohybuje na 6,75 % a ČNB se netají, že letos bude ještě klesat. Snižování úrokových sazeb má klíčový vliv na celkové náklady komerčních bank, co se získání kapitálu týče. S nižšími úrokovými sazbami si totiž mohou banky půjčovat výhodněji peníze od ČNB a nemusí se spoléhat na vklady od svých klientů a lákat je vyššími úroky na spořících účtech. A tak je pravděpodobné, že aktuální 5-6% úroky na spořících účtech komerčních bank dlouho nevydrží. Kde tedy hledat vhodnou alternativu?

Pasivní ETF fondy jako trend posledních desetiletí

Takzvané Exchange-Traded Funds (ETF) se v posledních 3 dekádách, kdy byly uvedeny na trh, staly doslova revolucí v oblasti pasivních i aktivních investic. Jedná se o pasivní investiční nástroje, které nabízejí širokou škálu výhod a možností, což je také důvod pro jejich neustále rostoucí popularitu.

Rostoucí popularita ETF je evidentní (Celkový počet ETF fondů, zdroj: Statista)

ETF fondy lze chápat jako soubory aktiv (akcií, dluhopisů, komodit, aj.), které se, například jako standardní akcie, obchodují na burze. ETF vznikly v 90. letech jako snaha poskytnout investorům přístupnější a jednodušší způsob, jak diverzifikovat své investice. Oblíbenost těchto fondů neustále roste, a kromě ETF kopírujících například akciové indexy S&P 500 či NASDAQ, dnes můžeme najít ETF v podstatě na všechno. Jedním příkladem za všechny je například nedávné uvedení historicky prvního ETF na bitcoin.

Hlavní výhody ETF fondů

● Diverzifikace ETF fondy umožňují jedním klikem nakoupit celý index, případně celé odvětví (akcií, komodit, aj.). S velmi nízkými náklady tak tak může investor držet stovky akcií nebo dluhopisů.

● Nízké náklady Největší výhodou ETF jsou nízké náklady. Zatímco při nákupu stovek akcií byste museli obvykle sáhnout hluboko do kapsy kvůli poplatkům, u ETF platíte jeden poplatek při nákupu a poté jednou ročně za správu (tzv. TER poplatek). Poplatky u ETF jsou však v podstatě zanedbatelné. Na trhu je totiž velká konkurence a brokeři se předhánějí, kdo nabídne levnější ETF.

● Pasivní investice Mnohé ETF fungují jako standardní pasivní investice – nastavíte trvalý příkaz pro pravidelné drobné investování a dále se nestaráte. Zejména vhodná k pasivnímu investování jsou ETF portfolia, která ještě standardní ETF fondy v mnohém vylepšují.

ETF portfolia – ještě o krok blíže ke spořícímu účtu

Pokud hledáte vhodnou alternativu ke spořícímu účtu, ETF portfolia budou ještě blíže vaším představám než ETF fondy, které jsme zmiňovali doposud. To z toho důvodu, že zatímco ETF fondy jsou soubory aktiv (například akcií významných technologických US firem, atd.), ETF portfolia tyto soubory dále seskupují pod jeden investiční produkt – tím je právě ETF portfolio.

Dejme tomu, že si dáte za cíl investovat do fondů nejvýkonějších společností USA, Evropy a aby bylo diverzifikaci učiněno za dost, přihodíte k tomu ještě dravé společnosti z rozvojových zemí. Musíte si tedy najít brokera (často Forex brokera), který ETF fondy nabízí, a poté do každého z nich zvlášť investovat.

Dobrý Forex broker vám tyto ETF fondy nabídne – nejlepší Forex broker vám je poskytne pod hlavičkou jednoho ETF portfolia, a výrazně vám tak ušetří čas i peněženku (investujete totiž pouze jednu částku). Například výše zmíněné složení splňuje tzv. globální akciové ETF portfolio od Purple Trading.

Navíc, k investování do ETF nepotřebujete software, jako je například u většiny Forex brokerů MT4 platforma (MetaTrader 4). Investování se totiž většinou odehrává v klientské zóně, odkud se přihlásíte přes svůj prohlížeč.

K investování do ETF portfolií od Forex brokera Purple Trading nepotřebujete stahovat žádné aplikace ani software.

A teď čísla

V úvodu jsme zmínili, že spořící účty začátkem roku 2024 nabízejí přibližně 5% úroky, nabízí se otázka, jak velké potenciální zhodnocení očekávat od ETF portfolií, jak dlouhý by měl být investiční horizont a jaká jsou s investováním do ETF spojena rizika?

Pro příklad si uvedeme 2 ETF portfolia od brokera Purple Trading.

Vyvážené ETF portfolio

Možný výnos: 4 – 6 % ročně Investiční horizont 2 roky Rizikovost: Nižší Minimální vklad: 500 Kč

Toto ETF portfolio se svými parametry nejvíce podobá standardnímu spořícímu účtu. Je složené ze dvou ETF fondů, z nichž první část investuje do fondu iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF, poskytující expozici kvalitním akciím z celosvětového trhu. Druhá část je alokována do iShares Core € Corp Bond UCITS ETF. Tento fond investuje do investičních dluhopisů v eurech a diverzifikačně vyvažuje celkové ETF portfolio.

Sektorové akciové ETF portfolio

Možný výnos: 6-10 % Investiční horizont: 10+ let Rizikovost: Vyšší Minimální vklad: 500 Kč

Složení tohoto ETF nabízí poněkud rizikovější investici, avšak s potenciální vyšší návratností. Skládá se totiž pouze z akcií firem zaměřených na určitý sektor. Složení se však může měnit v závislosti na ekonomickém cyklu, náladě ve společnosti a dalších faktorech. Momentálně však investice z něj proudí do firem ze sektoru zdravotní péče a sektoru věnujícímu se stárnutí populace. Portfolio je vhodné pro investory, kteří chtějí investovat pravidelně.

Závěrem

V prostředí klesajících úrokových sazeb a úroků na spořících účtech se mohou ETF skutečně jevit jako vhodnou alternativou. Avšak nesmíte zapomínat na to, že ETF jsou stále investičním produktem, a tak narozdíl od spořících účtu představují určitou míru rizika.

Pasivní způsob investování i nízké náklady na investice (minimální vklad se často pohybuje kolem 500kč) však ETF více přibližují právě spořícím účtům než například jiným investičním produktům jako jsou například akcie.

ETF portfolia v dnešní době stále častěji tvoří nabídku brokerů Forexového ražení. Přestože odvětví Forexu nemá ve světě investic tu nejlepší pověst, v dnešní době lze poměrně snadno oddělit podvodníky od poctivých brokerů. Nejlepší Forex brokeři se vyznačují vysokou mírou transparentnosti, ochranou vašeho kapitálu i příznivými obchodními podmínkami, mezi které patří například i téměř nulové poplatky za správu vašeho ETF portfolia.

