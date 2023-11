Ready-made společnosti usnadní začátek podnikání

Co obnáší založení společnosti s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je jedna z forem obchodních společností, kterou lze v České republice za účelem podnikání založit. Momentálně se jedná o nejpoužívanější formu obchodní společnosti.

V tuzemsku však založení obnáší poměrně zdlouhavý řetězec administrativních formalit.

Nezbytné je:

sepsání zakladatelské listiny,

souhlas s umístěním sídla,

potvrzení banky o splacení základního kapitálu,

ohlášení životnosti na živnostenském úřadě,

podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

Velmi obecně se uvádí, že založení s.r.o. trvá v našich podmínkách od 2 do 6 týdnů. V některých případech se může navíc tato lhůta ještě prodloužit.

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Co je to ready-made společnost

Řada podnikatelů ale tak dlouho čekat jednoduše nechce. Navíc mnozí z nich kvůli péči o vlastní byznys jednoduše nemají čas celý proces absolvovat. Možným řešením tak může být koupě tzv.ready-made společnosti.

Jedná se o společnost tzv. předzaloženou. To znamená, že už je zapsaná v obchodním rejstříku a má veškeré potřebné atributy, tedy název, sídlo, jednatele, identifikační číslo a plně splacený základní kapitál. Touto formou může vzniknout nejen společnost s ručením omezeným, ale třeba i společnost akciová, případně společnost evropská.

Začátek podnikání tak počínaje převodem obchodního podílu vybrané ready-made společnosti. Zájemce – podnikatel kupuje již založenou společnost, u které ono byrokratické „kolečko“ absolvoval někdo jiný. Jednoduše další společnosti, jejímž hlavním předmětem činnosti je zakládání a následný prodej ready-made společností.

V čem spočívají výhody ready-made společností

Hlavní předností je tak úspora času i nervů. To se vyplatí především cizincům, kteří se v českém právním prostředí příliš neorientují a často jim jejich působení na českém trhu komplikuje i bariéra jazyková.

Řádově tak můžete začít za společnost jednat už do několika hodin poté, co si společnost koupíte. Kromě znatelné úspory času je budoucí podnikatel rovněž osvobozen od nutnosti vkládat základní kapitál.

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Jak vybrat nejlepší ready-made společnost?

V první řadě je nutné si ověřit, že budoucí ready-made je skutečně zapsaná v obchodním rejstříku a má splacený základní kapitál.

Každý zájemce o ready-made společnost by se stejně tak měl zaměřit na to, zda je poskytovatel seriózní a spolehlivý. Vámi vybraná společnost by neměla mít žádné dluhy či jiné závazky z minulosti. Ty totiž přecházejí automaticky na nového majitele. U spolehlivě dodané s.r.o. na klíč by tak neměl chybět certifikát o bezúhonnosti.

Neklamnou známkou toho, že není vše v pořádku, je hlavně nízká cena. Firma nabízející „eseróčko“ za 5000 Kč je minimálně značně podezřelá. Společnost s ručením omezením je oblíbená i ve sféře ready-made, protože je levná, seženete ji už kolem 14000 Kč. Tuto částku ale nelze zpravidla překročit, jelikož by prodejce nezvládl jinak zaplatit ani správní poplatky se vznikem firmy spojené.

Stejně tak je důležité si uvědomit, že automaticky při vzniku mají ready-made společnosti vyřízenou pouze volnou živnost. Živnost řemeslnou nebo vázanou už tak snadné provozovat není, budete totiž muset prokázat, že jste pro toto způsobilí. Obdobně to platí i pro živnosti koncesované.

Nicméně to neznamená, že je to překážkou. Společnost, která Vám ready-made prodá, většinou nabízí i další služby, jako je právě vyřízení žádosti o živnost vázanou nebo koncesovanou.

