Zavedené firmy na prodej: V čem spočívají jejich výhody?

Zavedené firmy s historií

Důvodů k prodeji již zavedené firmy je celá řada. Od snahy nastartovat úspěch spolu s novým majitelem přes generační výměnu vedení až po neshody mezi společníky. Zavedené firmy na prodej nabízí opravdu rychlý start podnikání ve vybraném oboru a zároveň představují zajímavou investici.

Výhody zavedených firem:

okamžitý start podnikání,

vytvořené dodavatelské řetězce,

dlouhodobí odběratelé,

kvalifikovaný personál,

známé jméno.

Výhodou představuje také snadnější získání půjčky na restrukturalizaci podniku než na založení zcela nové společnosti.

Obtížná však může být komunikace změn, nových procesů a pravidel dovnitř firmy, kdy jsou zaměstnanci zvyklí na svoje zajeté pohodlí. Nevýhodou může být i historie – zejména pokud firma měla (nebo stále má) nevyřešené závazky. Pozor si dejte především na dluhy a jiné skryté problémy, které mohou znamenat nečekané výdaje. Spolu s nákupem firmy na nového majitele totiž přechází veškeré povinnosti včetně splácení.

Ready-made společnosti: Hotové a bez rizika

Rychlý start podnikání nabízí rovněž tzv. ready-made společnosti. Jedná se o předzaložené společnosti, které jsou již zapsané v Obchodním rejstříku. Zjednodušeně řečeno čekají na svého kupce, aniž by vykonávaly jakoukoli byznysovou činnost.

Právě to je jejich velkou výhodou. Absence historie zaručí, že společnost nebude mít žádné nepříjemné závazky vůči dodavatelům, nesplacené dluhy ani jiné otevřené právní otázky. Pokud hledáte zavedené firmy na prodej typu ready-made, vždy zvolte spolehlivého poskytovatele, který vám ke koupi vydá i certifikát o bezdlužnosti společnosti. Důležitá je také transparentní nabídka a reference dostupné na internetu. Varovným znamením je naopak podezřele nízká cena, zejména taková, která je nižší než správní poplatky za zřízení firmy.

Výhody zavedených firem typu ready-made:

žádná administrativa: jedná se o řešení na klíč, takže vše od zápisu do obchodního rejstříku až po bankovní účet již bude připraveno,

start podnikání už do 24 hodin,

možnost fakturace na DPH,

možnost zřízení virtuálního sídla.

Vybrat si samozřejmě můžete název (tj. obchodní firmu) podle svého, nebo název nechat za poplatek změnit. Základní kapitál (od 1 Kč) budete mít již splacený. V případě, že byste potřebovali na podnikání půjčku, můžete kapitál v průběhu podnikání firmy fyzicky doplatit, či provést zápočet oproti budoucí výplatě zisku.

Velkou výhodou je rovněž to, že firma na své obchodní partnery, dodavatele atp. nebude působit jako úplný nováček. Některé firmy v nabídce jsou totiž do Obchodního rejstříku zapsané i několik let aniž by měly jakoukoli historii, včetně té negativní.

Komerční sdělení