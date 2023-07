Termínované vklady – kdy se vám vyplatí?

Výhody termínovaných vkladů

Možná si nejste jisti, co to vlastně termínovaný vklad je. Nejprve si to tedy v krátkosti osvětlíme. Jedná se o speciální spořicí účet, který si můžete založit ve své nebo i jiné bance. Oproti jiným typům spoření tkví hlavní rozdíl v tom, že si termínované vklady sjednáváte na jasně danou dobu a s fixovaným (tedy neměnným) úrokem. Peníze po celou dobu nesmíte vkládat ani vybírat. Dostanete je až po uplynutí sjednaného termínu, a to včetně úroků.

Termínované vklady mají tu hlavní výhodu, že nemusíte své peníze nechat ležet ladem a díky výhodně vybranému termínovanému účtu je můžete zhodnotit až o několik procent. Úrok se po celou dobu nemění, vaše peníze jsou ze zákona pojištěny a vy se nemusíte vůbec o nic starat.

Termínovaný vklad kalkulačka

Jak vybrat účet pro termínované vklady? Nabízí je většina bank a úrok se může lišit. Doba uložení taktéž. Pro laika proto není snadné se v tom zorientovat a zvolit ten nejvýhodnější produkt.

Pokud nemáte čas obcházet jednotlivé banky, je dobrým řešením pro termínovaný vklad kalkulačka. Najdete ji například na Ušetřeno.cz, kde je i přehledné srovnání bank, jejichž termínované vklady jsou aktuálně nejvýhodnější.

Pokud si nebudete vědět rady, náš specialista z Ušetřeno.cz vám pomůže termínované vklady lépe pochopit a zvolit produkt, který vám vynese nejvíc peněz.

Termínované vklady se liší

Ačkoliv už víte, co je termínovaný vklad, možná netušíte, že jich existuje několik typů. Na výběr jsou:

Krátkodobé termínované vklady – s délkou trvání do 1 roku

– s délkou trvání do 1 roku Střednědobé termínované vklady – s délkou trvání od 1 roku do 4 let

– s délkou trvání od 1 roku do 4 let Dlouhodobé termínované vklady – s délkou trvání více než 4 roky

Výše úroků se nemusí vždy odvíjet od typu termínovaného vkladu. Liší se totiž banka od banky – někdy dostanete vyšší úrok pro dlouhodobé termínované vklady, jindy je naopak vyšší u těch krátkodobých.

Nevýhodou je, že jakmile jednou uzavřete smlouvu a vložíte na termínované vklady smluvenou částku, nemůžete s ní už nijak manipulovat. Smlouvu sice za určitých okolností můžete vypovědět, ale zpravidla je to spojeno se sankcemi.

Proto byste si měli předem dobře promyslet, kolik peněz můžete nechat vázaných, aniž byste je v daném časovém horizontu potřebovali.

Komerční sdělení