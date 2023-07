Jak správně pečovat o pleť v létě: nejlepší pleťové krémy

Slunce, horko, suchý vzduch, prach – to vše velmi komplikuje náš život a v první řadě ublíží naší pleti.

Abyste si udrželi pokožku zdravou a zvlhčenou, potřebujete kvalitní hydratační krém na obličej, který bude eliminovat suchost a pocit pnutí. Krém by měl mít zároveň velmi lehkou texturu, aby se dobře absorboval pletí a nevytvářel mastný film. Právě proto nejlepší krémy na obličej mají gelovou texturou. Pokud máte mastnou nebo smíšenou pleť, pak raději vyberte krém, který bude také regulovat tvorbu kožního mazu a bránit vzniku mastného lesku.

Na webu si můžete prohlédnout široký sortiment přípravků na léto a my jsme pro vás připravili výběr nejlepších krémů, které se vám toto léto budou hodit, aby pleť zazářila zdravím a krásou.

Co by měly obsahovat nejlepší pleťové krémy na léto?

Stejně jako krémy pro každé roční období hydratační krémy na léto by měly obsahovat silné zvlhčující komponenty. Nejčastěji je to glycerin a různé typy kyseliny hyaluronové. Protože právě tyto složky dokážou udržet vlhkost v buňkách pokožky a dlouhodobě ji zvlhčovat. Je také velmi důležité, aby kvalitní krém na obličej obsahoval antioxidanty – bobule a zelený čaj, které posilují ochranné funkce pokožky a zabraňují negativním vnějším vlivům slunce a znečištěného vzduchu.

Krém-gel Hydra Beauty od Chanel

Tento krém pro suchou až normální pleť má velmi lehkou texturu, hodí se pro horké období a dokonale hydratuje. Jeho základem je extrakt z květu kamélie, který, jak značka slibuje, pomáhá kožním buňkám udržovat optimální úroveň hydratace. Jeho bohatá krémová textura poskytuje okamžitý zklidňující účinek. Ve složení nechybí ani modrý zázvor, který chrání pokožku obličeje před předčasným stárnutím a ztrátou tonusu, a bambucké máslo je zodpovědné za její hebkost a hedvábnost. Kvalitní krém na obličej má navíc úžasnou vůni, která kombinuje květinové a ovocné tóny, což umožní vám ponořit se do světa radosti a relaxace.

Krém Liftactiv Supreme od Vichy.

Kosmetický přípravek má komplexní účinek a hloubkově hydratuje pleť. Zároveň produkt urychluje metabolické procesy, stimuluje produkci kolagenu, zvlhčuje a zklidňuje pokožku. Mezi výhody tohoto produktu patří i to, že ho lze používat po celý rok. Přirozené stárnutí pleti a negativní vlivy vnějšího prostředí způsobují výskyt drobných vrásek. Tento nejlepší pleťový krém obsahuje rhamnózu přírodního původu (5%), která zlepšuje strukturu pokožky a termální vodu Vichy sopečného původu, naplňuje pokožku vlhkosti zevnitř. Jeho lehká krémová textura hluboko proniká do pokožky, přitom nezanechává mastný nebo lepkavý film.

Pleťový krém Smart SPF 15 od Clinique.

Jedná se o kvalitní krém na obličej, který navrací pleti pružnost a brání její přesušení. Glukosamin ve složení vyhlazuje drobné vrásky. Výrobek obsahuje také kyselinu hyaluronovou, která hloubkově hydratuje pokožku. Kofein dodává tonus, zvyšuje pružnost a bojuje proti dalším věkovým změnám: vráskám, pigmentovým skvrnám a mdlému vzhledu pleti. Díky jemnému složení bez obsahu olejů se rychle vstřebává a umožňuje vám co nejdříve začít s make-upem.

Denní krém 50 UV Plus Screen od Clarins

Kdo tráví léto ve velkoměstě, jistě by měl obrátit svou pozornost na krém Clarins 50 UV Plus Ecran, který chrání před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. Tento přípravek účinně chrání pleť před aktivními slunečními paprsky díky silným UV filtrům. Produkt obsahuje mnoho přírodních ingrediencí – jsou to výtažky z melounu, černého rybízu a bylinky. Kyselina hyaluronová ve složení je zodpovědná za boj proti vráskám a zabraňuje vzniku dalších známek stárnutí.

Krém na obličej Hydra Life Close Up od Dior

Bohužel, problém rozšířených pórů v létě je aktuálnější než kdy jindy. Tento kvalitní krém na obličej značky Dior nejen hydratuje pokožku, ale také bojuje s rozšířenými póry. Nasycuje pokožku vlhkostí a brání ucpání pórů. Základem každého produktu Hydra Life je speciální esence, která obsahuje výtažky ze tří květin – jistene, centella a slézu – pěstovaných v botanických zahradách Dior. Nová formule je navíc doplněna o květy lnu.

Komerční sdělení