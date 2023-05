3 nejlepších trendů v obuvnictví na letošní jaro

Pokud chcete být v letošní sezóně in, zaměřte se také na trendy boty. Že nevíte, podle jakých kritérií módní boty na jaro vybírat? Nevadí, my vám to na následujících řádcích rádi prozradíme. Chcete-li se dozvědět o trendech v obuvnictví více, čtěte více a pojďte se inspirovat společně s námi!

Jaké barvy, vzory a motivy budou slušet obuvi v jarní sezóně?

V letošní jarní sezóně nešlápnete vedle s obuví v pastelových a v přírodních barvách. Tmavě modré, zelené i krémové boty tak budou letos dobrou volbou. Vsadit však můžete i na černou nebo na bílou klasiku. Černá i bílá jsou barvy univerzální a z módy nevychází. Boty v tomto zbarvení pak snadno sladíte i s pestrobarevnými oděvy nebo s oblečením se vzory a s motivy. Když už je zmiňujeme, budou in ty zvířecí a květinové. V módě však jsou stále také klasické kostky, proužky a puntíky. Ve finále tedy bude záležet jen na vás a na vašem jedinečném vkusu. Bílé boty mohou pánové i dámy vkusně zakomponovat i do tzv. svěžího celobílého outfitu. Chcete-li najít nabídky dámské obuvi v opravdové kvalitě, koukněte se na oblíbený a ověřený internetový obchod Eobuv.cz. Tady si přijde na své každá milovnice módy.

Z jakého materiálu vybírat obuv na jaro, abychom docílili trendy outfitu?

Abychom náš outfit vyšperkovali do posledního malého detailu, měli bychom si vybrat boty z kvalitního materiálu. Letos na jaře vedou kožené kousky. Volit můžete semišové boty, ale i boty z hladké kůže. Obuv z přírodní kůže má mnoho výhod. Je nejen vysoce módní, ale také odolná a v neposlední řadě je i tzv. udržitelná. Udržitelný způsob života není cizí velkým módním světovým značkám. Zákazníci tak mají z čeho vybírat. Na jaro jsou jako stvořené především boty z broušené kůže. O hladké a semišové kožené boty však musíme vhodně pečovat. Do vašeho botníku si tak pořiďte speciální čistící pěnu, pastu a gel. Na semiš se vám pak bude hodit speciální čistící guma. Proti vodě si obstarejte impregnaci a na rýhy vám zabere ochranný krém v neutrální barvě. Díky používání speciálních obuvnických pečujících prostředků můžete zvýšit životnost vaší obuvi až o několik let. Určitě tak tento faktor nepodceňujte.

foto: PR

Jaké modely obuvi budou v letošní jarní sezóně v kurzu?

Zaměříme-li se na trendy jarní modely obuvi, budou v kurzu sneakersy a sandály. Nic však nezkazíte ani lodičkami, espadrilkami a balerínami. Zaměříme-li se na sneakersy, budou in ty s nízkou i s vyšší podrážkou. Hitem budou na jaře sneakersy na platformě. Ty se výborně hodí pro dámy, které nosí rády šaty a sukně. Nízké modely sneakersů jsou pak jako dělané do sportovně laděných outfitů. Na stylové kousky zmíněné obuvi se můžete podívat např. i zde: https://www.eobuv.cz/calvin_klein.html. Sandály mohou mít i sportovní nádech. Do lehkého terénu zvolte modely s krytým palcem. Díky tomu totiž předejdete nepříjemným zraněním. Do business outfitů nebo do společenských outfitů mohou ženy volit i sandály na podpatcích. Jestliže nechcete nosit jehly, vsaďte na trendy kousky s podpatky. Obuv pak nezapomeňte sladit s vašimi dalšími módními doplňky. A to barvou, ale také strukturou.

Komerční sdělení