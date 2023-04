Co budete letos potřebovat k vyřízení hypotéky?

Pořiďte si vlastní bydlení, o kterém dlouho sníte. Potřebujete k tomu hypotéku? Přečtěte si, co k jejímu vyřízení budete potřebovat.

Vlastní bydlení je pro mnohé z nás životním snem. Kdo by netoužil po bytu, kde si můžeme vše přizpůsobit obrazu svému, přitom se ani nebát, že by ho někdo vystěhoval? Bydlet v nájmu je na jednu stranu fajn, odpadne vám spoustu starostí, ale vlastní bydlení je prostě vlastní bydlení. Uvažujete o něm, ale nevíte, co potřebujete k vyřízení hypotéky? Čtěte dál!

Hypotéka je často jedinou cestou k vlastnímu bydlení

Koupit nemovitost, na ní postavit dům a vybavit ho něco stojí, zrovna tak když chcete koupit nový byt a zařídit ho. Kdo by na to při dnešních cenách služeb, potravin a materiálu jen tak našetřil? Pokud nevyděláváte statisíce měsíčně, nejspíš je pro vás, stejně jako pro mnohé další, jedinou cestou hypotéka. Tou se rozumí dlouhodobý úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti, která je určená k bydlení, zapsaná v Katastru nemovitostí a nachází se na území ČR. Většinou jde o financovanou nemovitost, nemusí to tak ale nutně být vždy.

Na co se připravit, když žádáte o hypotéku?

Hypoteční úvěr je poměrně vysoký úvěr, který budete pravidelně splácet i desítky let, aby vám žádost banka schválila, potřebujete mít dostatečný příjem, abyste úvěr byli schopni splácet, a kromě toho vás čeká spousta dalších věcí. Počítejte také s tím, že vyřízení hypotéky nějakou dobu trvá, obvykle jde o 4-6 týdnů. Co k vyřízení hypotéky budete potřebovat?

Nejprve si ujasněte, kolik si chcete půjčit, na jak dlouho, a kolik můžete měsíčně splácet

Dřív, než se vůbec pustíte do výběru hypotéky, si ujasněte pár základních parametrů, které vám výběr usnadní, možná se tím i vyhnete zbytečnému rozčarování. Jelikož vyřízení hypotéky není na počkání, začněte s tím včas. Na jaké otázky byste si měli odpovědět?

Jak vysokou hypotéku potřebujete? Počítejte i s nějakou menší rezervou, ale zbytečně se nesnažte částku extrémně zvyšovat.

Jak dlouho chcete půjčku splácet?

Jak vysoká může být její měsíční splátka?

Jak dlouhou dobu fixace zvolíte? Dáte přednost kratší fixaci s délkou 3 nebo 5 let, nebo té delší, která může mít i 10 nebo 15 let? V současné době se úrokové sazby pohybují dost vysoko a dá se očekávat, že v nejbližší době klesnou, takže se jako optimální jeví fixace na 3 roky.

Budete o hypotéku žádat sami, nebo se spolužadatelem? Když je žadatelů víc, jejich příjmy se slučují a šance na hypotéku se většinou slučuje.

Zkontrolujte si, zda nemáte záznam v registru dlužníků. V takovém případě by vám banka nejspíš hypotéku neschválila.

Měsíční příjem

O něm už jsme se zmiňovali, je dobré ale vědět, že podle pravidel nastavených ČNB (ukazatel DSTI) nesmí měsíční splátka hypotéky překročit u žadatele mladšího 36 let 50 % čistého měsíčního příjmu, který je třeba doložit, u ostatních pak 45 %. Pokud jste zaměstnanec, dokládáte potvrzení o výši příjmů, pokud podnikáte, potřebujete k tomu daňové přiznání za poslední 2 roky a potvrzení o zaplacení daně.

Víte, že vaši bonitu mohou prokázat i další doklady? Mezi nimi např. nájemní smlouvy, ze kterých vám plyne příjem, nebo hodnota zastavované nemovitosti.

Další ukazatele, které banka při schvalování bere v potaz, označujeme jako LTV a DTI. LTV vyjadřuje poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavované nemovitosti. Horní hranice je 80%, výjimkou jsou žadatelé mladší 36 let, pro ty platí 90 %. Ukazatel DTI vyjadřuje poměr mezi výškou úvěru a výší vašeho čistého ročního příjmu. Horní hranice DTI je na úrovni 8,5násobku vašeho ročního příjmu, u osob mladších 36 let pak 9,5násobku.

A co doklady?

Žádná žádost se neobejde bez papírování, platí to i v případě žádosti o hypotéku. Jaké dokumenty budete potřebovat?

Základem jsou 2 doklady totožnosti žadatele, pokud jich je víc, pak to platí pro každého z nich. Občanský průkaz může doplnit řidičský průkaz nebo třeba rodný list. Samozřejmostí je i výše zmíněné potvrzení o výši příjmu. Další dokumenty se liší v závislosti na tom, k čemu plánujete hypotéku využít, odlišnosti si stanoví i samotné banky. Obecně ale počítejte s následujícími dokumenty.

Chcete hypotékou financovat koupi nemovitosti? Zásadní je kupní smlouva nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě či návrh kupní smlouvy, potřebovat budete i výpis z katastru nemovitostí.

Plánujete rekonstrukci? Pak budete potřebovat rozpočet, pokud to zákon vyžaduje, pak i projektovou dokumentaci.

Při výstavbě si připravte rozpočet, projektovou dokumentaci nebo studii, ze které jasně vyplývá, o jak velkou stavbu se jedná. Pro první čerpání hypotéky pak stačí stavební povolení.

Žádáte o hypotéku kvůli majetkovému vypořádání? Počítejte s tím, že budete potřebovat návrh smlouvy na vzájemné vypořádání.

