Úvěrová historie: Co to je, kdy vám pomůže a kdy může naopak uškodit?

Úvěrová historie. Týká se nejen fyzických, ale i právnických osob a banka si ji nejčastěji prověřuje nahlížením do záznamů v takzvaných registrech dlužníků. A v nich je toho k nalezení opravdu dost: Registry poskytují záznamy o počtu a výši úvěrů, o dodržení, nebo naopak zpoždění termínů splácení. A jsou v nich uvedené také všechny nesplacené závazky.

V Česku existují 3 nejvýznamnější a nejdůvěryhodnější instituce:

BRKI – Bankovní registr klientských informací. Jak už název napovídá, založily ho samy banky. A využívají ho při posuzování žádostí o půjčky. Je v něm uvedený každý, kdo má aktuálně uzavřenou jakoukoli smlouvu o úvěru, kdo smlouvu měl nebo o ni „jen“ žádá. S každou novou žádostí o úvěr podepisujete souhlas s tím, že si vás banka v tomto registru „proklepne“.

– Nebankovní registr klientských informací. V něm jsou kromě informací o fyzických osobách uvedená i data o osobách právnických. A kromě informací od bank tento registr sdružuje data a informace i od nebankovních institucí. SOLUS – Zájmové sdružení, jehož členy jsou právnické osoby (tedy banky i nebankovní společnosti, ale třeba i dodavatele energií nebo mobilní operátoři). Ti všichni si mezi sebou dobrovolně sdílejí informace o klientech, kteří byli nebo stále jsou v prodlení se splácením svých závazků. Mimochodem, podpisem smluv s institucemi výše obvykle dáváte souhlas s tím, že při neplacení vás do registru mohou zanést.

Není historie jako historie

Jak už asi vyplývá z řádků výš: Vaše úvěrová historie může být jak dobrá, tak špatná. A lepší je samozřejmě zasazovat se o tu dobrou. Zvlášť v období krize, kdy banky (i některé nebankovní společnosti) ještě pečlivěji a přísněji posuzují, zda bude žadatel schopný splácet.

Pozitivní úvěrovou historii si budujete postupně. Tím, že splácíte všechny spotřebitelské půjčky, leasingy, hypotéky… Spadají sem i kontokorenty nebo v termínu splacené závazky na kreditní kartě. Ideální stav? Řádné splácení v termínu. Banka pak vidí, že se doposud na klienta dalo 100% spolehnout, což je jeden z pozitivních signálů pro schválení půjčky.

Pozitivní úvěrová historie vám bude ku prospěchu i v okamžiku, kdy se rozhodnete pro konsolidaci půjček nebo refinancování úvěru. Mimochodem, refinancování a konsolidace nejsou totožné pojmy. Zatímco konsolidace znamená sloučení vícero úvěrů do jednoho, obvykle výhodnějšího, refinancování se týká jediného úvěru (nejčastěji hypotečního), který obvykle převedete z jedné banky do jiné, a to takové, která vám nabídne lepší podmínky.

Vroubky ve vaší úvěrové historii

Zatímco pozitivní úvěrová historie vám hraje do karet, ta negativní vám může jakoukoli budoucí žádost o úvěr zkomplikovat. Jako minus banky nehodnotí jen to, že nesplácíte vůbec a dlužíte věřiteli, nebo dokonce věřitelům, ale negativně vnímané je i to, když opakovaně nedodržujete splatnost. Nikoli proto, že závazky nezvládáte splácet, ale protože v nich zkrátka máte nepořádek a třeba „jen“ zapomínáte.

Nulová úvěrová historie také není výhra

Říkáte si, že žádná úvěrová historie = dobrá úvěrová historie? Omyl! Pokud o vás v registrech doposud není ani zmínka, banka netuší, s kým má tu čest. Zkrátka neví, co od vás a vaší platební morálky může očekávat. Je to pro ni velký risk a krok do neznáma. Což se odrazí i na přísnějším posouzení a třeba i výši částky, kterou vám bude ochotna půjčit. Možná tak “dosáhnete“ na méně než člověk s pozitivní úvěrovou historií. Nicméně nezoufejte: Pokud se dobře zapíšete, v budoucnu se to může projevit jen a jen pozitivně!

