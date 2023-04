Na co si dát pozor při výběru sportovních bot? Poradíme vám!

Sportovní boty jsou bezpochyby nejdůležitější vybavení nejednoho sportovce! Právě ty dodávají oporu naší noze, a tudíž i celému tělu. Správně vybrané sportovní boty jsou pohodlné, perfektně padnou, zlepšují náš výkon a hlavně jsou bezpečnou opěrou, a předcházejí tak zbytečným a nepříjemným zraněním. Jak je vybrat a na co si před jejich koupí dát pozor? Víme, co je při jejich výběru nejdůležitější. Sportovní boty? Alfa a omega našeho vybavení!

Prvním krokem ke zdravému pohybu v padnoucích botách je bezesporu znalost velikosti a tvaru své nohy. U sportovních bot je kritickým faktorem především právě jejich špatná velikost. Při volbě příliš velkých bot hrozí zranění, jelikož noha je v botě v podstatě na volno, a nemá tak žádnou podporu. Při nošení příliš malé velikosti nemá noha dostatek místa – výsledek jejich obouvání je velmi nekomfortní a z nepříjemného zážitku si dost možná odnesete odřeniny a puchýře. Pro správnou velikost si nohu změřte ve svých běžných ponožkách pomocí papíru a tužky: nohu umístěte na papír a pečlivě ji obkreslete, poté obrys vaší nohy změřte ve dvou od sebe nejvzdálenějších bodech. Berte ohled i na vaši váhu – člověk trpící nadváhou si komfortně a bezpečně pohyb neužije například v barefoot botách nebo v jakýkoliv dalších s tenkou podrážkou. Ta totiž přináší ještě větší zátěž na klouby.

foto: PR

Jaké boty vybrat na běh a které na posilování?

Jestli je vaší oblíbenou sportovní činností návštěva posilovny, kde se věnujete hlavně silovému tréninku, vhodné mohou být i třeba klasické plátěné Converse boty, které jsou ideální pro občasný všestranný pohyb. Ty ale pro změnu nejsou vhodné pro běh na dlouhé dálky, jelikož nenabízí dostatečnou podporu nohám, aby se vyrovnala se šokem způsobeným během. Pokud se věnujete aktivně jednomu sportu několikrát týdně, nejlepším volbou je koupit si specifické boty přímo určené pro sport, který provozujete. Jednou z populárních aktivit je v poslední době běh. A obuv je i v tomto případě to nejdůležitější vybavení. Jestliže chodíte pravidelně běhat, sáhněte po běžeckých botách. Při jejich výběru se také zamyslete nad tím, co od své obuvi čekáte a jakým podmínkám ji vystavíte. V případě, že je vaše oblíbená běžecká trasa v lese a terén je velmi nerovný a plný překážek, důležitá pro vás bude opora kotníků, abyste si nezničili klouby nebo nevymknuli kotník. Podrážka je stejně důležitá! Hladká je vhodná k běhu uvnitř nebo na rovné ploše a strukturovaná je zase ideální pro terén plný nerovností. Rádi tančíte? Šplháte? Hrajete basketball nebo tenis? A nebo si rádi chodíte zahrát golf? Rozhodně popřemýšlejte o nákupu bot speciálně určených jen pro váš oblíbený sport! Skvělou volbou budou třeba Under Armour boty, do kterých jakmile se obujete, budete funkčně a komfortně připraveni na maximální výkon v nejednom sportu.

