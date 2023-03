Češi versus Valentýn: Slavíme ho? A jak?

Dávno jsou pryč doby, kdy se u nás svátek svatého Valentýna slavil jen výjimečně a byl záležitostí teenagerů, kteří se o něm dozvěděli ve školách. Čechům do 40 let dnes vůbec není cizí a nebojí se za něj ani utrácet.

Zatímco jedni s opovržením označují svátek svatého Valentýna za „americký výmysl“, druzí si ho rádi užijí se vším všudy. V dřívějších letech se tento den prakticky neobešel bez skvělé večeře, bohaté kytice pro dámu a dárku pro obě strany.

Období pandemie s těmito „nezbytnostmi“ sice trochu zatřáslo, a tak se před dvěma lety odhadovalo, že to, co neutratíme za večeři, přidáme na dárek, který bude opravdu stát za to.

Český Valentýn v číslech

Podle výzkumu Picodi.com z roku 2021 slaví Valentýna téměř dvě třetiny Čechů (62 %). Zajímavé je, že svou drahou polovičku aspoň něčím obdaruje 65 % Čechů. Za dárky pak v průměru utratí více muži než ženy (zhruba 1000 Kč vs. zhruba 800 Kč).

Už zmiňovaná večeře v restauraci tvořila téměř pětinu valentýnského rozpočtu. Výdaje u mužů dále spočívaly v koupi květin (21 % z celého rozpočtu jednotlivce), parfémů a šperků (9 %) a také sladkostí (8 %). U žen to bylo po večeři (14 %) za sladkosti rovnou pěkných 15 %, a dále 12 % za parfémy, 10 % za jídlo s dovozem a 7 % za kulturu (lístky do kina nebo na koncert).

V celkovém průměru Češi utrácí za Valentýna asi 850 Kč, což je srovnatelné třeba s Argentinou, Mexikem a Chile. Absolutně nejvíc potom za tento svátek utrácejí obyvatelé Hongkongu (v přepočtu 2700 Kč), Velké Británie (2500 Kč) a Irska (2400 Kč). Na seznamu zkoumaných zemích na Valentýnu nejvíce šetří v Nigérii a na Filipínách (600 Kč) a také v Indii (700 Kč).

foto: istockphoto.com

Květiny patří k nejčastějším pozornostem, které dámy na Valentýna od mužů dostávají.

Zdá se tedy, že s romantickou večeří a krásnou kyticí se nedá šlápnout vedle. K tomu jsou v posledních letech v kurzu také erotické pomůcky a hry pro páry, které si kladou za cíl vnést více vzrušení do intimního života dvojice.

Valentýn se čtrnáctého v měsíci nehodí?

Zklamat drahou polovičku, která se těší na speciální den v romantickém duchu, to by mohla být cesta do pekel tiché domácnosti. Na druhou stranu není třeba za Valentýna utrácet horentní sumy, když máme nutná vydání jinde. Právě tento svátek spadá do kategorie „na co si nepůjčovat“, kde mu konkurují Vánoce nebo dovolená.

V této „škatulce“ jsou ty věci, které si můžeme jednoduše odpustit a kvůli nimž bychom se rozhodně neměli zadlužovat. Bylo by to totiž úplně zbytečné, konkrétní záležitost bychom přepláceli na úrocích a ke všemu by nám dluh mohl nakonec pěkně zavařit a udělat nepořádek v osobním rozpočtu na spoustu dalších měsíců.

Na druhou stranu se ale může stát, že vás potkají nečekané výdaje a že výplata na účet ještě ani během 14. února nedorazí. Pak může být ideálním řešením odložená platba, která vám vytrhne trn z paty, když dojde na placení dárečků i večeře. Pokud vypůjčenou částku uhradíte včas (například u Hello bank! do 17. dne dalšího měsíce), potěší vás dokonce nulovým úrokem. Poskytovatel odložené platby to v daný okamžik jednoduše zaplatí za vás a vy částku vrátíte hned, jak vám na účtu přistane výplata.

Co dělat, když ani na odloženou platbu nechcete vsázet?

Věřte, že finanční zodpovědnost je sexy. Proto vaše polovička určitě víc uvítá prosté vysvětlení, že zrovna nemáte na rozhazování, než aby vás viděla nervózní z toho, že nestihnete včas uhradit, co jste si půjčili. Krásný dárek se dá pořídit i levně, šikovné ruce ho dokonce zvládnou vyrobit samy. A na romantickou procházku už jste potřeba jen vy dva…

Komerční sdělení