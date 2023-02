Finmex: Zlato jako pojistka proti inflaci?

Zlato a drahé kovy vnímají investoři jako formu zajištění v dobách nejistoty. Zlato je považováno za ochranu před inflací, měnovými riziky a pádem akciových trhů. Když se ovšem na problematiku ivestování do zlata podíváme podrobněji, má to několik ale… Vyplatí se do zlata investovat v současné době, kdy se inflace blíží svému vrcholu?

Zlato jako ochrana před inflací? Ano, ale…

Zlato si na rozdíl od peněz zachová svou hodnotu po velmi dlouhou dobu. Vytváření zlatých rezerv představuje stabilní investici, kterou oceníte především v těžkých dobách. Zatímco v časech vysoké inflace peníze rychle ztrácí na hodnotě, úspory ve zlatě mají svou cenu i v dobách ekonomických krizí, měnových krizí a nejistoty. To je důvodem, proč v nejistých časech stoupá zájem o investice do zlata a spolu s rostoucí poptávkou roste také jeho cena.

Obliba zlata se ostatně projevila například v době pandemické krize. Bezpečí pro své úspory hledali Češi ve zlatě také po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. V některých obchodních centrech dokonce začaly vyrůstat automaty se zlatem. V případě ohrožení bezpečnosti země nebo jiných nešťastných událostech můžete vzít zlato, naložit ho do auta a odjet. Když ho však budete chtít vyměnit za hotovost, je to složité. Při prodeji navíc musíte platit obchodní poplatky.

Zlato patří spíše mezi dlouhodobé investice, které dokážou uchovat svou hodnotu mnohdy i pro příští generaci. Nákupem zlata ovšem nevyděláte, pokud nepatříte mezi zkušené a protřelé spekulanty. Přesto podle odborníků zlato do vyváženého investičního portfolia patří. Pomůže rozložit rizika a diverzifikovat portfolio. V úspěšném investičním portfoliu může tvořit zlato okolo 5-10 % celkových aktiv komentuje Martin Maršovský, hlavní manažer Finmex Academy.

Je však nezbytné konstatovat, že zlato neochrání vaše úspory proti současné inflaci, ale proti inflaci budoucí. V současné době, kdy se inflace blíží svému vrcholu, se vyplatí investovat spíše do akcií, protiinflačních dluhopisů a do nemovitostí.

Zlato zažilo po letech „pandemické” hojnosti strmý pád

Kurz zlata se odvíjí od aktuální nabídky a poptávky, kterou ovlivňuje vývoj světové ekonomiky, hospodářské krize i další nečekané události. Posledních několik let bylo pro vývoj ceny zlata velmi turbulentních. Během pandemie covidu-19 zlato znovu získávalo na hodnotě a jeho cena dosáhla svého nového historického maxima. Poté začala jeho cena výrazně kolísat. V době krátce vypuknutí vojenského konfliktu na Ukrajině dosáhlo zlato dalšího vrcholu a ceny okolo 2075 USD.

Nedlouho potom však začal kurz žlutého kovu znovu klesat. Většina světa vytáhla do boje s inflací a zvýšila úrokové sazby. Zvýšení úrokových sazeb má na cenu zlata nepříznivý dopad. V době, kdy úrokové sazby letí nahoru, roste nabídka investičních příležitostí se zajímavým zhodnocením. Zlato se však neúročí a přestává být pro investory atraktivní.

Budoucí vývoj ceny zlata je obtížné predikovat

Obecně se dá říct, že zlato zdražuje při poklesu úrokových sazeb. Konkurence v podobě výnosných dluhopisů či akcií v době nízkých úrokových sazeb klesá, a proto investoři hledají jiné formy zhodnocení. Nikdo bohužel dopředu neví, jak se ekonomická a politická situace ve světě bude nadále vyvíjet. Pokud by se ekonomická krize prohlubovala a došlo ke stagflaci, případně rozšíření konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou do dalších států či vypuknutí další světové pandemie, mohla by cena zlata začít znovu růst. Zájem investorů může získat také za předpokladu, že úrokové sazby v důsledku recese začnou klesat, zatím co inflace zůstane nadále vysoká.

Podle predikcí světové banky klesne cena zlata do roku 2030 zhruba ke 1400 dolarům za unci. Instituce upozorňuje především na rizika související s odřiznutím Ruska od globálního finančního systému, které trvá již bezmála rok. Sankce dopadající na Rusko mohou vyústit v rozprodávání zlata výměnou za hotovost, které by cenu zlata na světových trzích oslabily. V posledních letech Rusko nakoupilo zlato za miliardy. V současnosti představuje 20 % celkových rezerv země. Někteří experti se proto naopak domnívají, že by Rusko mohlo prosadit vazbu rublu na zlato. V tomto případě by cena zlata mohla začít stoupat.

Do zlata můžete investovat mnoha způsoby

Pokud se rozhodnete obohatit své investiční portfolio investicí do zlata, máte hned několik možností. Nejznámější formou investice do zlata je nákup fyzického zlata v podobě slitků, mincí či cihel. Nákup fyzického zlata je osvobozený od platby DPH. Nevýhodou však je otázka jeho zabezpečení. Při menších investicích postačí domácí trezor, při větších je vhodné řešit pronájem bezpečnostní schránky například v bance, což s sebou nese další náklady.

Existují však i jiné způsoby, jak do zlata investovat. Oblíbenou variantou je obchodování zlata přes burzovní termínované kontrakty (futures). Futures jsou smlouvy o budoucím dodání aktiva. Většinou se využívají pro krátkodobé spekulace nebo zajištění portfolia.

Dalším způsobem je investice do akcií těžařů zlata. Jejich kurz se odvíjí od ceny, za kterou se zlato aktuálně obchoduje. Pokud jeho cena na trzích roste, roste také hodnota akcií. Pokud klesá, nevedou si zpravidla dobře ani akcie.

Do zlata se investuje taktéž prostřednictvím fondů ETF (burzovně obchodované fondy). Jde o investiční fondy, které nakupují finanční či nefinanční aktiva. Poté vydávají vlastní akcie obchodovatelné na burze. Nejčastěji nakupují ETF fondy fyzické zlato nebo futures, ale i akcie těžařů zlata. Výhodou investice formou ETF je diverzifikace, protože fondy pracují s akciemi více společností z daného sektoru.

Záleží jen na vás, kterou variantu investice do zlata preferujete, a která nejlépe podpoří a doplní vaše osobní investiční portfolio. Pokud chcete vědět, jak nejlépe rozložit rizika ve vašem portfoliu a chránit úspory před vysokou inflací, vstupte do našeho vzdělávacího programu. Vstupte do kurzu Finmex academy a naučte se, jak správně investovat a udržet finance pod kontrolou.

