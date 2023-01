Podle čeho vybírat pojištění domácnosti

Domov je místo, kde se máme cítit dobře a bezpečně. Investujeme do něj, chceme si ho zútulnit, mít tam spoustu věcí, které jsou našemu srdci blízké. Když to všechno, co tam máme, spočítáme, zjistíme, že jsme do toho našeho hnízdečka vložili nejen spoustu času, ale i peněz. Jak tuhle investici ochránit? No přece dobře vybraným pojištěním domácnosti.

Pojištění domácnosti nebo nemovitosti?

Když přijde na pojištění majetku, můžete si vybrat mezi dvěma typy pojištění, které se často pletou a zaměňují. První se označuje jako pojištění domácnosti, to druhé pak pojištění nemovitosti. Jak se v nich zorientovat a odlišit je od sebe?

Pojištění domácnosti se vztahuje na vybavení vašeho bytu nebo domu a zahrnuje nábytek, elektrospotřebiče, knihy, televizi, rádio, šperky a další věci, které určíte. Možná vás překvapí, že do pojištění domácnosti patří i vnitřní stavební součásti jako malby na zdi, plovoucí podlaha, vestavné skříně nebo třeba kuchyňská linka, a také osobní věci členů domácnosti (sportovní vybavení, oblečení apod.).

Pojištění nemovitosti zase chrání stavbu jako takovou, může jí být váš byt, dům, chata, chalupa, garáž, kůlna nebo třeba jiná vedlejší budova. Pojištění nemovitosti se vztahuje i na stavební součásti jako jsou okna, plot, chodník atd.

Víte, že když nemáte jasno v tom, co patří do pojištění domácnosti a co do pojištění nemovitosti, můžete si dům představit jako hračku, kterou můžete vzít do ruky a otočit ji vzhůru nohama? Co vypadne, to patří do pojištění domácnosti, a to, co zůstane, do pojištění nemovitosti.

Podle čeho si vybrat to pravé pojištění domácnosti?

Domácnost by měl mít pojištěnou každý z nás, jenže jak vybrat to pravé pojištění? Řídit se podle ceny nejde, ne vždy je vyšší cena známkou kvalitnějších služeb. Tak jak poznat to nejlepší pojištění?

Tip číslo jedna: Proti čemu se pojistíte?

Pojištění domácnosti se vztahuje na:

Živelná rizika jako požár, přepětí na elektrospotřebičích, vytečení vody z akvária, náraz vozidla, sesuv půdy, vichřice, krupobití apod.

jako požár, přepětí na elektrospotřebičích, vytečení vody z akvária, náraz vozidla, sesuv půdy, vichřice, krupobití apod. Vloupání nebo loupež , kdy do vašeho bytu nebo domu vnikne cizí osoba o něco vám odcizí nebo poškodí.

, kdy do vašeho bytu nebo domu vnikne cizí osoba o něco vám odcizí nebo poškodí. Vodovodní rizika , tedy situace, kdy dojde k vytopení bytového vybavení.

, tedy situace, kdy dojde k vytopení bytového vybavení. S pojištěním domácnosti si můžete sjednat i pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, které poskytne vám i dalším členům vaší domácnosti ochranu pro případ, že někomu jinému způsobíte škodu na zdraví, životě nebo majetku.

foto: PR

Tip číslo dva: Nastavte si dobře pojistné limity

Dalším důležitým parametrem, kromě nastavení pojistných rizik, je nastavení pojistných limitů. Když totiž dojde ke škodě, pojišťovna vám vyplatí pojistné plnění, ale jen do výše pojistných limitů. Domácnost si můžete pojistit na novou nebo časovou cenu, nová cena odpovídá znovupořízení věcí, o které jste přišli. Časová cena je ponížená o stupeň opotřebení.

Tip číslo tři: Porovnejte jednotlivé nabídky pojištění online

Chcete to nejlepší pojištění, které bude i za nejvýhodnější cenu? Nic není nemožné, stačí si online porovnat nabídky pojištění a vybrat si to pravé. Nikam kvůli tomu nemusíte, zvládnete to během pár minut z pohodlí domova.

