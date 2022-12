Finmex: Nedostatek nafty na světových trzích prohloubí ekonomickou krizi

Podle agentury Bloomberg budou v příštích měsících čelit nedostatku nafty všechny státy na světě. A to vše v době energetické krize, zpomalení ekonomiky a mamutí inflace. Nafta je hnacím motorem světové ekonomiky – je nepostradatelné jak v silniční, tak v lodní přepravě, výrobě, zemědělství, stavebnictví i strojírenství.

Využívá se také k vytápění domácností a výrobě elektřiny. Krize spojená s nedostatkem nafty dopadne nejvíce na chudší země, které si nemohou dovolit nakupovat palivo s velkou přirážkou. Zpomalení čeká také českou ekonomiku. Krize dopadne jak na průmysl, tak na české domácnosti.

Cena nafty na trhu stoupla o polovinu

Nafta od počátku roku 2022 na trhu v newyorském přístavu zdražila takřka o polovinu. Hlavním důvodem zdražování je napjatý vývoz a pokles zásob. V USA jsou zásoby nafty a topného oleje na zimu nejnižší od roku 1951. Na rozdíl od současnosti však nebyla v 50. letech populace země ani poloviční a poptávka po tomto palivu byla čtvrtinová. Také v severozápadní Evropě klesly zásoby na minimum. Podle předběžných odhadů by navíc měla nadále pozvolna klesat, a to až do března 2023, komentuje Martin Maršovský, hlavní manažer Finemex Academy.

Zažíváme dozvuk pandemie Covidu-19

Napjaté dodávky nejsou jediným problémem. Nelehká je také přeměna ropy na naftu a benzín. Lockdowny a opatření v souvislosti s pandemií koronaviru snížily celosvětově poptávku po ropě. Mnohé rafinérie byly pod tlakem nízké poptávky nuceny zavírat nejméně ziskové provozy. Útlum těžby ropy je jednou z příčin aktuálního nedostatku zásob na globálních trzích. Dalším důvodem je tlak na odklon od fosilních paliv. Od roku 220 kapacita rafinérií v USA klesla o více než 1000000 barelů denně. V Evropě měla na nižší produkci ropy vliv také narušená lodní doprava, ale i stávky zaměstnanců.

USA zavedly přídělový systém

Situace na východním pobřeží Spojených států amerických není příliš optimistická. Nedostatek nafty řeší vláda zavedením přídělového systému. Zimy bývají na severovýchodě USA mrazivé, což znamená, že spotřeba nafty a topných olejů v tomto období stoupá. V důsledku raktového růstu cen se domácnosti ze severovýchodu USA dočkají nejvyšších účtů za poslední desetiletí. Protože jsou Spojené státy významným producentem ropy, není dlouhodobý nedostatek nafty v celých státech příliš pravděpodobný.

Podle amerického prezidenta Joe Biden by mohlo být řešením, jak zásoby na zimu navýšit, zavedení zákazu či omezení vývozu americké nafty. Kritici upozorňují na nedostatek skladovacích kapacit rafinérií a transportní potíže. Nafta by se tak na místa s kritickým nedostatkem, jako je severovýchodní pobřeží USA, ani přes zákaz vývozu pravděpodobně v potřebném množství nedostala. Zatím tedy k tomuto kroku Bílý dům nepřistoupil, tuto variantu ovšem nelze zcela vyloučit.

Americký prezident v boji proti růstu cen nafty i benzínu zvažuje mimořádné zdanění rafinérií, které inkasují mimořádné zisky. Těžaři se prezidentovým výrokům brání a predikují, že by vyšší zdanění způsobilo zcela opačný efekt.

Zdražování nafty bohužel znamená pro americkou ekonomiku neočekávané náklady v řádu 100 miliard USD (2,4 bilionů Kč). Krize spojená s nedostatkem nafty v konečném důsledku uškodí globální ekonomice a nejhůře dopadne na státy, které jsou závislé na dovozu.

Rafinerie v USA běží naplno, přesto je vzácné suroviny málo

Rafinerie na východě země běží naplno, přesto je situace velmi vážná. Na začátku listopadu byla průměrná celostátní cena za galon nafty 5,3 USD. V příštích týdnech by cena měla nadále růst. Před rokem stál přitom galon nafty 3,6 USD.

Ekonomové očekávají tlak na cenový růst, který v konečném důsledku sníží poptávku. Domácnosti i firmy budou nucené šetřit a omezit tak svou spotřebu drahé suroviny. A to americkou ekonomiku nejspíš zabolí.

V částech Evropy dochází nafta už od října

Nedávné stávky ve Francii vyřadily z provozu rafinerie a zvýšily tlak na trh. Následkem byl strmý růst dovozu, přestože podíl importu nafty do EU od července do září klesal. Do Evropy se střední destiláty, jako je nafta, topné oleje a letecká paliva, dlouhodobě více dováží než vyváží. Aktuálně můžeme pozorovat také zvýšené nároky na spotřebu těchto paliv, kterými některé společnosti nahrazují drahý zemní plyn.

Sankce na dodávky ropných produktů z Ruska na jaře 2023

Závislost Evropy na naftě je větší než ve zbytku světa. Ročně se do evropy po moři dopraví okolo 500 milionů barelů, z toho 50 % lodí vyplouvá z ruských přístavů. Od února 2023 přitom v EU vstoupí platnost embargo na dodávky ropy z Ruska po moři. Někteří odborníci bijí na poplach a upozorňují na to, že v únoru čeká Evropu šok.

Evropa zatím nemá jasný plán, jak výpadek ruské ropy nahradit. A jak to tak vypadá, nebudete to vůbec jednoduché. Potíže může zhoršit mrazivá zima, se kterou vzroste spotřeba ropy. V březnu by tak mohly zásoby v celé severozápadní Evropě klesnout nejníže od roku 2011. „Ohledně nafty je to určitě největší krize, jakou jsem kdy zažil,“ sdělil bývalý ředitel italské rafinerie Saras Dario Scaffardi.

Potíže a nedostatek zásob v USA rozehrává „boj” mezi starým a novým kontinentem. Agentura Reuters popsala v nedávné době minimálně 2 případy odklonu zahraničních tankerů z Evropy do USA. Paradoxem zůstává, že se ve snaze opustit závislost na Rusku Evropa zvyšuje dodávky právě z USA.

Vysoké ceny ohrožují chudší státy

Dodávky ropy z Ruska může nahradit vývoz z Činy a Indie. Globální nedostatek ropy ovšem vyšroubuje její cenu. Do konce roku by mohla Čína svůj vývoz ropy zvýšit o 500 tisíc barelů denně, a to až na celkový objem 1,2 milionů barelů denně. Zvýšení produkce plánuje také obří kuvajtská rafinerie Al-Zour a saúdskoarabský Jazan. Otázkou však zůstává, zda dodávky z Číny a dalších zemí plně pokryjí výpadek dodávek z Ruska a jak rychle se ruskou ropu podaří nahradit.

Nejchudší zemím, jako je například Pákistán či Srí Lanka, hrozí nedostatek pohonných hmot. Další země plánují opatření, jak tvrdý náraz spojený s nedostatkem ropy a vysokými cenami, zmírnit. Thajsko prodloužilo snížení daně z nafty, tamní státní rozpočet tak přijde zhruba o 551 miliardy dolarů. Přijmout opatření se chystá také Vietnam. Česko zatím k mimořádným opatřením nepřistoupilo. Naftová krize se ovšem dotkne jak českého průmyslu, tak domácností.

Hrozí zpomalení české ekonomiky

HDP v Česku ve třetím čtvrtletí pokleslo, a to o 0,4 % mezikvartálně. Česko s vysokou pravděpodobností třetím kvartálem 2022 vstupuje na hranu nové recese. V souvislosti s pokračující energetickou drahotou a hrozbou naftové krize nejsou vyhlídky ani pro rok 2023 nejlepší. Jen málo ekonomických událostí totiž může ovlivnit národní ekonomiku tak rychle a plošně jako vývoj cen ropy na komoditních trzích. Čím je závislost národní ekonomiky větší, tím horší bývají dopady tržní nerovnováhy. Nárůst cen nafty způsobí tlak na snížení její spotřeby, a tí další pokles růstu HDP.

Z analýzy dřívějších ropných šoků, kdy poptávka náhle a výrazně převýší nabídku, vyplynulo, že růst ceny ropy o 10 dolarů za barel může zpomalit globální ekonomický růst o 0,6 %. Situace vnímají jako vážnou také přední analytikové: „Česká republika bude v případě uvalení embarga na dovoz ruské ropy a produktů do EU čelit vážnému problému. Trpět budou nejen řidiči, který se opět zdraží pohonné hmoty, ale i průmysl. Česko nemá uspokojivě vyřešeno úplné nahrazení ruské ropy,“ tvrdí analytik Lukáš Kovanda.

Drahá nafta se promítne do cen většiny komodit

Drahá ropa požene nahoru ceny pohonných hmot. Rozdíl mezi cenou benzínu a nafty můžeme u čerpacích stanic pozorovat už od letošního února, kdy ceny nafty začaly převyšovat ceny benzínu. Tento trend trvá až dosud. Litr naturalu jste mohli 1. prosince natankovat v průměru za 38.90 Kč za litr, kdežto litr nafty vyšel na 40.30 Kč. Přestože cena nafty v posledních dnech mírně klesá, není důvod k přílišnému optimismu. Krize a prudké zdražování nás teprve čeká.

Podle agentury Bloomberg dojde v únoru v souvislosti s plánovaným embargem na ruskou ropu v Evropě k citelnému zdražení potravin. Rostoucí cena nafty se propíše do ceny potravin v důsledku zvýšených výdajů na transport a vyšších nákladů na provoz zemědělské techniky a strojů. Nejde přitom jen o potraviny a dražší tankování na čerpacích stanicích. Postupně se promítne do cen většiny zboží a služeb.

Řešením blížící se krize může být navýšení kapacity rafinérií. To však nebude možné ze dne na den.

