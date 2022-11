MobileTrader. Aplikace, která umí vydělat peníze

Ještě jsme se nevyrovnali s následky pandemie covidu a přišla energetická krize. V závěsu za ní začala válka na Ukrajině a výsledek? Zdražování všeho, na co si jen vzpomeneme, panika a strach. Trochu moc nepříjemností najednou. Ale co se dá dělat? V případě neplacení pohledávek a závazků hrozí exekuce a do toho všeho se blíží Vánoce. Jak z toho ven?

Nepochybně existuje pestrá škála možností, jak se z této nepříjemné situace vymanit. Pomineme-li nelegální způsoby, zbývá nám z těch nejznámějších, řekněme defenzivních variant, například snížení nejméně nutných nákladů, druhá práce či půjčka. Anebo můžeme přejít do protiútoku a začít investovat. Třeba prostřednictvím aplikace MobileTrader Obchodujte online.

Pokud se vrátíme k obranným strategiím vedoucím k zachování schůdného rodinného rozpočtu, pak je nutné si uvědomit, že některé náklady už prostě snížit nelze a není možné je ani odstranit. Co se týká druhé práce, tady zase musíme zohlednit náročnost stávajícího zaměstnání, čas pro rodinu, ale i pro sebe. No a půjčky? To je už opravdu nouze nejvyšší, protože „vytloukat klín klínem" se opravdu nevyplácí a dostat se z případné dluhové pasti představuje často nadlidský úkol. Pojďme raději investovat, není to tak složité, jak se na první pohled zdá.

Žijeme v moderním světě, máme elektronické pomocníky na kde co – aplikace na cestování, počasí, učení, sport, bankovní aplikace a nyní už i na obchodování.

Broker app R MobileTrader prezentuje přehlednou a plnohodnotnou obchodní platformu vhodnou pro každého, tedy i obchodního začátečníka. V rámci této aplikace lze obchodovat měnové páry, akcie, investovat do indexů, online obchodovat CFD, sledovat stav globální ekonomiky, obchodovat na demo účtu a mnoho dalšího. Zarazila Vás tato slova? Nezoufejte a čtěte dál.

V podstatě jde obchodování s akciemi nebo investování do vybraných komodit (jako je kakao, káva, kukuřice, cukr, pšenice, sójové boby, ovoce) či nákup a prodej Bitcoinů i jiných virtuálních měn.

Světem investic a obchodování na burze Vás provede spolehlivý online broker, tedy elektronický makléř. Jedná se vlastně o pokročilé technologie, které sledují aktuální dění na burze, umožňují realizovat informovanější obchody a současně využívat více příležitostí, provádějí tržní operace, analyzují nejnovější ceny akcií nebo předpovídají cenové chování. Tyto vyspělé funkce rovněž hlídají každý pohyb na trhu a upozorňují na případná rizika.

Celé to potom funguje na principu kopírování strategií obchodníků nebo sdílení jejich zkušeností. Podle pokynů si stačí zvolit způsob investování.

Začátečnické obavy pomůže rozptýlit demo účet, na němž si lze vše vyzkoušet. Z dosavadních zkušeností uživatelů vyplývá, že po zaškolení existuje poměrně slušná šance obrátit bez vkladu začáteční zůstatek na několikanásobně větší částku, samozřejmě v závislosti na délce času, který tomu člověk věnuje.

Stažení broker app do chytrých telefonů či tabletů potom umožňuje obchodování s měnami, akciemi a indexy kdykoliv a odkudkoliv z celého světa.

Aplikace R MobileTrader nabízí řešení, jak ustát finanční kolotoč dříve, než se zpřetrhají řetízky. A když už nic jiného, za zkoušku nic nedáte a minimálně si rozšíříte své obzory.

Komerční sdělení