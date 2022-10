Finmex: Nemovitosti jako záchrana před růstem cen a astronomickou inflací?

Vysoká míra inflace a rekordní růst cen tvrdě doléhá na všechny, kteří naspořené finance drží na běžných nebo spořicích účtech. Každým dnem se vaše úspory tenčí, protože si za své peníze můžete koupit stále méně zboží a služeb. Konzervativní spořicí účty nemohou s vysokým poklesem hodnoty měny držet tempo. Je investice do nemovitostí řešením, jak své úspory ochránit?

Nemovitosti jsou dlouhodobě v růstu hodnoty nad inflací

Do nemovitostí můžete investovat buďto napřímo – tedy nákupem bytu, domu nebo pozemku. K financování můžete použít vlastní hotovost, nebo si pomoci vhodným úvěrovým produktem. Druhou variantou je investice do nemovitostí formou realitních fondů. Ta je vhodná především pro investory, kteří nemají dostatek financí pro nákup vlastní nemovitosti a nechtějí se vázat hypotékou. Odpadají také starosti s hledáním vhodného nájemníka a údržbou nemovitosti. Zisk fondů bývá často nad úrovní běžného nájemního zisku. Proto může být v některých případech rozumnějším řešením, než nákupu nemovitosti na hypotéku, komentuje Martin Maršovský, hlavní manažer Finmex Academy.

Poptávka po nájemním bydlení stoupá

Investice do rezidenčních nemovitostí je díky momentální situaci na trhu ještě zajímavější než loni. Cestu k vlastnímu bydlení totiž mnoha rodinám znesnadňují stoupající úrokové sazby, ale i zdražování téměř veškerého zboží, služeb a energií. Místo hypotéky tak lidé častěji volí nájemní bydlení. Do hry vstoupila také migrační krize spojená s válkou na Ukrajině, a proto je poptávka po nájemních bytech a domech obrovská. Pro investory je to rozhodně pozitivní trend.

Ceny nájmů letí vzhůru

Velký zájem a tlak na trhu s nájemním bydlením zvedá ceny nájmů. To umožňuje získat z pronájmu ještě více financí. Předpokládá se, že nájemné poroste vyšším tempem než ceny nemovitostí. To vše se pozitivně promítne do vaší investice.

Díky inflační doložce v nájemní smlouvě jsou investoři v případě dalšího nárůstu inflace chránění. Investice do nákupu nemovitosti je proto i v současné době bezpečnou volbou, jak ochránit své úspory před inflací. Obzvlášť pokud máte dostatek hotovosti a nemusíte si brát hypotéku.

Vsaďte na nemovitosti v regionech

Zvyšující se ceny nemovitostí v Praze odrazují mnoho investorů, kterým se investice do nákupu bytů či domů v hlavním městě přestává vyplácet. Nemovitosti ve Středočeském kraji pořídíte mnohdy až o 50 % levněji. Podle analytiků Finmex Academy, největší zájem je o byty či domy v atraktivních lokalitách, jako je Brandýs nad Labem, Kolín či Kladno, s přímým dopravním spojením do Prahy. Stoupající trend zájmu o bydlení mimo metropoli můžete vidět i v jiných Evropských zemích.

Realitní trh začíná stagnovat

Růst cen nemovitostí v Česku se dlouhodobě nedaří udržet pod kontrolou. To je pro investory jednoznačně pozitivní trend, protože hodnota jejich investice stoupá. Karta se v posledních týdnech začala mírně obracet.

Díky intervencím České národní banky a drahým úvěrům můžeme pozorovat postupné ochlazení realitního trhu. V nabídce přibývá počet volných nemovitostí a jejich ceny začínají stagnovat. Snížením poptávky je v některých případech dokonce možné vyjednat lepší cenu. To je dobrá zpráva pro všechny, kteří momentálně uvažují o nákupu rezidenční nemovitosti.

Nákup nemovitosti patří mezi dlouhodobé investice, a proto mírné kolísání trhu nepředstavuje vážné riziko. Výrazný pokles cen nemovitostí v nadcházejících měsících experti nepředpokládají.

Komerční sdělení