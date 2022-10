Nebankovní půjčka může být levnější než od banky. Jak takovou najít?

Po mnoha letech se regulace posunula i k nebankovním úvěrům

Nebankovní půjčky si na českém trhu prošly ohromným vývojem – a není divu, setkávat jsme se s nimi začali již v devadesátých letech. Postupně můžeme při analýze jejich historie sledovat vývoj od „podnikaných“ jednotlivců s inzeráty na pouličních lampách, kteří půjčku vlastně vůbec neposkytli, jen vytáhli peníze na zálohu.

Posléze se vývoj nasměroval přes poskytovatele cílící na majetek klienta (skrze vymahače a posléze rychlou exekuci), až po dnešní licencované nebankovní společnosti, které v oblasti spotřebitelských úvěrů podléhají stejné legislativě a stejnému dohledu České národní banky jako bankovní domy.

V nebankovce bezpečněji než v bance

V posledních letech jsou některé nebankovní společnosti dokonce hodnoceny jako lepší než banky – alespoň co se bezpečnosti úvěrování týká. Žebříček spotřebitelských půjček – právě z pohledu odpovědného úvěrování – pravidelně sestavuje organizace Člověk v tísni.

Možná je to až neuvěřitelné, ale koncem roku 2021 se na prvních pěti pozicích v Indexu odpovědného úvěrování umístily tři banky a hned dvě nebankovní společnosti. Z toho Zonky poměrně nedávno přešla pod banku, do konce roku 2021 poskytovala stejnou službu, ale jako společnost nebankovní. Pořadí na prvních pěti pozicích a získané body jsou následující:

Airbank – 86 bodů Zonky – 84 body Česká spořitelna – 82 body Home Credit – 81 bod ESSOX – 80 bodů

O další pozice se až do 11. místa dělí banky (ČSOB, Equa, mBank, Moneta, Sberbank a Unicredit). Ale hned na 12. místě zase potkáme nebankovní společnost. Na nejnižších pozicích (34. a 35.) jsou sice nebankovní společnosti (Centrofinance a VIA SMS), ale kousek nad nimi najdeme zase banky (33. Volksbank a 30. Oberbank). Podrobnější představu si můžete utvořit z grafu, coby jednoho z výstupů této analýzy.

Zdroj: Člověk v tísni

V nebankovce levněji než v bance

Vedle toho, že se v některých nebankovních společnostech poskytují o kus bezpečnější půjčky než v bankách, tu můžete potkat i úvěry levnější. Dlouhodobě jsou nižšími úroky známé například půjčky od Zonky. Tady funguje model P2P, takže peníze na poskytnutí půjčky pocházejí z investic od běžných domácností nebo od firem. Tito investoři nejsou tak nároční na zhodnocení, a proto si poskytovatel úvěru může dovolit nižší úroky na půjčkách (pozor, do koncové ceny půjčky musíte připočítat ještě poplatky).

Ale tím výčet levnějších úvěrů nekončí. Jenže kde je vlastně hledat? Rychlá nebankovní půjčka bývá v centru zájmu online srovnávačů půjček, takže si na jednom místě můžete projít nabídky od mnoha nebankovních poskytovatelů. Seřadit si je můžete podle RPSN, proto hned uvidíte, které lze získat za nejnižší náklady. A při srovnání s cenami úvěrů od bank budete příjemně překvapeni, o kolik levněji se u nebankovní společnosti dá vypůjčit.

První půjčka zdarma není jen prázdné heslo

Nejnižší RPSN (roční procentní sazba nákladů) bude ve srovnání vždycky uvedena u prvních půjček zdarma. Bude totiž rovna nule. A rozhodně se nemusíte obávat, že by šlo jen o marketingový tah nebo snad klamavou reklamu. Tento typ nebankovního úvěru se opravdu poskytuje zdarma, takže klient vrátí jen to, co si vypůjčil. Ani o korunu navíc.

Má to ale dvě podmínky:

zájemce si musí si vystačit s nižší částkou (většinou okolo 10 000 Kč) a

000 Kč) a musí být schopen ji vrátit z první výplaty (během 14 – 30 dní).

Jakmile je některá z podmínek porušena, nastupují poplatky, úroky z prodlení a smluvní sankce. A ty k nejlevnější rozhodně nepatří. Ale ceny půjček srovnatelné s bankami, či dokonce nižší, potkáte i u úvěrů na vyšší částky a s delší splatností. Stačí navštívit online srovnání půjček a přesvědčit se o tom.

Komerční sdělení