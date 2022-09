Studentský tarif – 3 nejlepší tipy

Podmínky studentských tarifů

Pokud hledáte ideální studentský tarif, musíte pro jeho aktivaci splnit pár základních podmínek. Většina tarifů (mimo juniorní verze) vyžaduje splnění podmínky věku, která bývá většinou limitováno hranicí 27 let.

Další nutnou podmínkou u Vodafone je mít platnou ISIC kartu, podle které provozovatel může ověřit, že jste skutečně aktivně studující. Studenti ze zahraničí musí mít ve většině případech platné české telefonní číslo a splnit podmínky, které jsou stejné u českých studentů.

Nabídka tarifů pro studenty

Jaké jsou aktuálně nejzajímavější tarify pro mladistvé a studenty? Vybrali jsme pro vás tři nejzajímavější. Ovšem nabídka tarifů pro mladé je široká a vy si tu, která vás sedne na míru můžete zjistit pomocí kalkulačky studentských tarifů. Nemusíte se ničeho bát. Srovnání tarifů je snadné a rychlé.

Tarif pro nejmenší: Junior 3 GB Plus

Se zajímavou nabídkou přichází T-mobile. Tarifm Junior 3 GB Plus nabízí výhodný tarif pro mladší studenty ve věkovém rozmezí od 6 do 15 let. Pro aktivaci tarifu však musíte mít u T-mobile sjednanou službu Magenta 1. Velkou výhodou Tarifu Junior 3 GB Plus je služba Pořád online, kdy vaše dítě i po vyčerpání dat v rámci balíčku může nadále využívat data pro vyhledání spoje nebo využití map. Cena balíčku je 275,- pro členy Magenta 1.

Co daný tarif obsahuje?

150 volných minut

150 sms

3 GB mobilních dat

službu Pořád online

Tarif pro náročné studenty: Vodafone #jetovtobě Neomezený tarif

Jak už název napovídá, tarif pro náročné studenty, kteří hledají svobodu nejen ve volání a psaní sms zpráv, ale zejména v nekonečném surfování na internetu. Pokud hledáte tarif, který vás nebude ničím svazovat, je pro vás tato volba jasným favoritem. K jeho aktivaci potřebujete studentskou kartou ISIC a musí vám být méně než 27 let. Cena tarifu je 599,- korun za měsíc. Obdobnou verzi tarifu najdete i u konkurenta T-mobile.

Co daný tarif obsahuje?

Neomezená mobilní data

Neomezené volání v ČR a EU

Neomezené SMS

Rychlost 10 Mb/s

Tarif pro spořivější studenty: O2 YOU 5G

Pokud hledáte tarif, kde si vystačíte s 5 GB dat, dostačujícími 120 minutami volání a neomezeným sms do sítě O2, bude pro vás tato možnost ideální. Tarif za cenu 399,- naplní všechny vaše potřeby a zároveň neohrozí vaši peněženku. Pokud by vám data nestačily, není problém v rámci balíčku data navýšit.

Co daný tarif obsahuje?

120 minut volání do všech sítí

Neomezené SMS do sítě O2

5 GB mobilních dat

Rychlost 10 Mb/s

Doufáme, že si díky našemu výběru vyberete ten nejlepší tarif, přesně podle vašich potřeb.

